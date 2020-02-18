Творческий десант: проект «Село в движении» организовала барнаульская молодежь

Студенты алтайских вузов и ссузов участвуют в проекте «Село в движении»: они ездят по сельским округам нашего региона, где общаются со школьниками, проводят для них творческие мастер-классы и концерты с участием лучших коллективов края.

Поиск юных дарований в селах края проходит по пяти направлениям: театральное искусство, театр мод, эстрадный танец, эстрадный вокал, народный танец. Эксперты, отвечающие за эти сферы, выбраны в основном из числа студентов барнаульских вузов. Так, театральное искусство преподает Вероника Баканова, четверокурсница АГИКа, с театром мод и декоративно-прикладным искусством школьников знакомит Анна Слюсарева, участница студии моды и пластики «Суаре» аграрного университета. Экспертом в эстрадном вокале выступает Ольга Антипова, студентка Алтайского краевого колледжа культуры и искусств.

За время проекта ребята побывают в Топчихинском, Тальменском, Калманском, Косихинском, Мамонтовском, Михайловском и многих других районах Алтайского края. 8-9 февраля коллектив посетил Ключевский район, дав старт творческой образовательной акции. Школьники вместе с экспертами учились основам дефиле, валяли серьги из войлока, разбирали технику танца и вокала, учились битбоксу и разыгрывали театральные сценки. А на итоговом концерте жительницы села Ключи вместе со студией моды и пластики «Суаре» поучаствовали в модном показе.

Следующей точкой на маршруте проекта стало село Топчиха.

Проект проводится под патронатом Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Алтайского краевого отделения Российского союза молодежи.