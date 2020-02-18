Тематические открытки разработали для фестиваля «Сибирская Масленица»

Меньше чем через две недели «Сибирская масленица» начнет принимать гостей в Новотырышкино. Прямо оттуда можно будет бесплатно отправить тематическую открытку в любой регион.

Дизайн масленичных открыток разработала Наталья Поспелова – театральный художник из Новосибирска, член Союза дизайнеров. Кстати, почти все убранство фестиваля – ее рук дело, она главный художник праздника уже почти 10 лет.

— Меня вдохновляет идея самого проекта «Сибирская Масленица» – сделать масштабный, современный праздник, основываясь на лучших традициях наших предков. Вдохновляют люди, с которыми работаю, увлеченные русской культурой и делающие для ее возрождения реальные дела. Вдохновляет возможность сделать праздник с неповторимым лицом. Мы изначально выбрали для него ироничный ярмарочный стиль, и каждый год придумываем что-то новенькое. Так, однажды сделали надувную куклу «Чудо-юдо Рыба-кит» – на тот момент самую большую в Сибири, потом – коллекцию женских костюмов с огромными юбками, которые тоже стали самыми большими в Сибири, – рассказала художница.

Всего будет отпечатано 1000 открыток с 12 различными дизайнами. Получить их бесплатно можно на «Сибирском подворье» 29 февраля, показав пять снимков, сделанных в этот день на фестивале. Доставят праздничную корреспонденцию тоже бесплатно благодаря постоянному партнеру праздника «Почте России».

Напомним, гостей «Сибирской масленицы» ждет реконструкция народной забавы «Взятие снежного городка». К слову, его эскиз тоже выполнила Наталья Поспелова. По ее словам, это дело было непростым – нужно было учесть, что конструкция должна не просто выдержать штурм, но еще и стать привлекательным арт-объектом, который после окончания сражения будет открыт для всех желающих.

Также организаторы подготовили лабиринт из сена размером 1*10*20 метров, заезды русских троек, конкурсы силачей, ловкачей, баянистов, гармонистов, частушечников, саней и чучел. Все забавы – уличные, но замерзнуть на фестивале не дадут: в течение дня на площадке будут работать два теплых павильона, где можно будет выпить чаю и отведать блинов.