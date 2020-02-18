Сегодня в Барнауле открывается фестиваль самостоятельных работ «Рождение замысла»

Сегодня в Барнауле открывается фестиваль самостоятельных работ «Рождение замысла», инициатором которого выступило руководство регионального отделения Союза театральных деятелей России. В течение месяца можно увидеть семь театральных работ.

Этот фестиваль проходит в нашем городе в четвертый раз. Его формат интересен как для актеров, так и для режиссеров, так как он позволяет использовать нестандартные театральные решения, находить новые формы существования на сцене. Между тем, как считают его организаторы, прежде всего он полезен для актеров, тяготеющих к режиссерской профессии.

— Пусть эти работы порой наивны, сыроваты, самонадеянны, но они демонстрируют творческую смелость их создателей, что само по себе здорово, – поясняет председатель краевого отделения Союза театральных деятелей Олег Пермяков. – Кроме того, в рамках таких фестивалей есть возможность вынести спектакли-эксперименты на суд публики.

В этом году фестиваль «Рождение замысла» пройдет на площадках Алтайского государственного музыкального театра (пр. Комсомольский, 108), молодежного театра Алтая (пр. Калинина, 2) и библиотеки № 36 им. В.М. Башунова (ул. Чернышевского, 55). Здесь представят свои спектакли такие артисты, как Юлия Лямина (постановка «Юный Муслим»), Насими Нариманов («Любимые глаза»), Ольга Жданова («Дюймовочка»), Игорь Мусухранов («Мария Де Буэнос-Айрес»), Галина Зорина («Я выхожу на сцену»), Татьяна Тимофеева («Королева красоты»), Руслан Гарибов («Монолог провинциальной актрисы»).

По мнению организаторов, этот фестиваль очень важен для театрального мира Барнаула. Ведь зачастую подобные проекты дают начало новым постановкам, как это, скажем, произошло с моноспектаклем Галины Зориной «Эдит Пиаф», который, родившись на одном из фестивалей 2000-х годов, надолго поселился в репертуаре театра. На подобных фестивалях актеры зачастую получают адекватную оценку от членов жюри, а также важные советы по поводу фрагментов, нуждающихся в доработке.

На малой сцене музыкального театра 18 февраля состоятся показы спектаклей «Юный Муслим» (15.00) и «Любимые глаза» (16.00), а 25 февраля здесь можно будет увидеть постановки «Дюймовочка» (15.00) и «Мария Де Буэнос-Айрес» (16.00).