Месячник молодого избирателя в Барнауле открылся большой интеллектуальной игрой «Звездный час»

Месячник молодого избирателя в Барнауле открылся большой интеллектуальной игрой «Звездный час» по избирательному праву, в которой приняли участие школьники Центрального района.

Участниками «Звездного часа» стали команды из школ № 93, 63, 55, 54 и гимназий № 27 и 5. Сама игра состояла из нескольких этапов: «Словарный», «Знай свои права», «Важный документ», «Твой выбор» и финала «Я – избиратель». В состав жюри вошли члены избирательной комиссии города с правом решающего голоса, а также сотрудники комитета по образованию Барнаула.

Баталии развернулись нешуточные. Дети увлеченно искали ответы на самые разные вопросы по избирательному праву, вспоминая интересные факты из истории, изучали бланки бюллетеней и составляли слова.

— Я учусь в 8 классе, – рассказывает Маргарита Мартышкина, участник команды из школы № 93. – Про выборы знаю только из учебников и рассказов родителей, которые всегда ходят голосовать. На игре я смогла рассмотреть бюллетень, узнала историю выборов и то, чем занимаются депутаты Барнаульской городской Думы. Да, и такие вопросы были. Вообще, формат очень понравился, мы смогли не только пообщаться с другими ребятами, но и поиграть, а над некоторыми вопросами пришлось и подумать!

Кстати, у ребят это получилось совсем неплохо! Первое место досталось именно школьникам из 93-й. К слову, здесь уже много лет работает клуб молодого избирателя, каждый год подростки выбирают президента школы, совет старшеклассников.

— Мы стараемся со школьной скамьи повышать правовую культуру нашей молодежи, – говорит руководитель клуба, учитель истории и обществознания Надежда Купряшкина, – чтобы на было массовой неявки на выборах любого уровня: от муниципального до всероссийского. Наши ученики – постоянные участники различных интеллектуальных игр, турниров, олимпиад и квестов по избирательному праву. Подобные мероприятия и нам, педагогам, помогают увидеть, какие темы требуют более детальной проработки. К примеру, мы изучаем работу АКЗС, но мало внимания на уроках краеведения уделяется деятельности городской Думы. А ведь дети – жители Барнаула, и должны знать о том, что происходит в городе, кто принимает местные законодательные инициативы.

Все подростки старались, но, как в любой игре, в финал вышли самые сильные команды. Диплом первой степени достался «Перекрестку» школы № 93, а второе место получили участники «М.И.Р.а» из гимназии № 27. Всем школьникам вручены сертификаты и утешительные призы.

— Я впервые на такой игре, и мне очень понравился формат, – рассказывает Артём Попов, ученик гимназии № 27. – В дальнейшем планирую сдавать обществознание в качестве ЕГЭ, поэтому для меня «Звездный час» – это шанс проверить свои знания. Спасибо организаторам, все было честно, интересно и очень увлекательно!