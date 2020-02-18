Дар бесценный: за каждой работой, подаренной художественному музею, – целая история

Февраль 18 13:15 2020

На протяжении последних лет в День дарителя, который проходит в художественном музее, вспоминают все больше имен. Как рассказывает директор ГХМАК Инна Галкина, стоило музею сменить адрес прописки, как его фонды стали пополняться дарами.

Искусствовед Людмила Лихацкая – одна из самых активных дарителей художественного музея.
Фото Натальи Катренко

Традиционно День дарителя отмечается в ГХМАК в феврале, в день рождения музея. Ровно 61 год назад музейная коллекция начала формироваться за счет не только приобретений, но и даров. Причем дарителями становились самые разные люди – коллекционеры, собиратели, художники, мастера народного прикладного искусства, частные лица.

— Сегодня нам хорошо известно имя первого дарителя – Николая Корнилова, благодаря которому в нашем музее появились первые работы из коллекции графики, – поясняет Инна Галкина. – Но все же основу наших фондов составляют полотна алтайских художников, преподнесенные в дар музею.

Между тем за последнее время фонды музея пополнились работами, подаренными ГХМАК к его 60-летию (оно отмечалось в прошлом году). Немалую часть полотен преподнесли в дар члены Российской академии художеств. Среди них были и работы наших земляков: вице-президента академии Виктора Калинина, который передал в фонд около 40 своих графических работ, а также керамиста Владимира Гориславцева. Эти и другие подарки можно было увидеть на юбилейной выставке «Дар бесценный», организованной в прошлом году.

Немалая часть работ была подарена авторами после их персональных выставок. Таким образом музей пополнился произведениями омичей Дамира Муратова и Сергея Баранова. А вот московская художница Люся Воронова, напротив, никогда не бывала в Барнауле. История ее дружбы с музеем началась с электронных писем, а затем почтовых посылок, которые та отправляла в 2008 и 2017 годах. Как выяснилось, художница принадлежит к одному из течений в современном искусстве, избегающих академизма и тяготеющих к наивному творчеству. Сегодня работы Люси Вороновой можно встретить в Третьяковской галерее и в Русском музее, в галереях Лондона, Дании. Теперь ее графические и живописные полотна хранятся и в нашем художественном музее.

— Особое место в экспозиции занимают дары, преподнесенные Кирой Лимоновой – вдовой нашего земляка, мастера пастели Петра Дика, – продолжила Инна Константиновна. – Речь идет о более 300 работ, которые явно займут один из залов в новом здании нашего музея.

Кроме того, формируется и музейный фонд детского творчества, состоящий из рисунков учащихся художественных школ и школ искусств. Не так давно 160 работ были переданы в музей из методического фонда Барнаульской детской школы искусств № 1. Причем большая их часть преподнесена педагогом Натальей Станкевич. Среди подаренных произведений — детские и юношеские работы архитектора Ивана Быкова, члена творческой комиссии по храмовому искусству Союза художников России Ирины Виниченко (Сергиев Посад), писательницы и художницы Анны Никольской.

Некоторые работы были преподнесены музею в подарок прямо в День дарителя. К примеру, искусствовед, академик Российской академии художеств Михаил Шишин пополнил фонды ГХМАК работой монгольского мастера, алтайский художник Евгений Скурихин подарил из личных фондов «Каталог Третьяковской галереи» редкого издания 1947 года, а также произведения своего учителя Алексея Ивлева, а искусствовед Людмила Лихацкая преподнесла в дар ГХМАК три этюда Альфреда Фризена – художника, ушедшего из жизни в октябре прошлого года.

Только за последние два года в коллекцию художественного музея поступило 500 новых произведений разных художников.
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