31 год со дня вывода советских войск из Афганистана

В субботу на площади Ветеранов барнаульцы почтили память воинов, отдавших свои жизни за страну на ее дальних рубежах. В торжественном митинге приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края руководитель Администрации Губернатора и Правительства региона Виталий Снесарь, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, депутат Государственной Думы Валерий Елыкомов, Светлана Павлюкова, мама погибшего в Афганистане летчика, Героя Советского Союза Константина Павлюкова, участники боевых действий, представители ветеранских и волонтерских организаций, жители краевой столицы.

С утра к афганскому дому шли люди. С цветами. Несмотря на легкий морозец, заметили несколько голубых беретов ВДВ. Кто-то пришел в пакуле – национальном головном уборе Афганистана. По фильмам мы знаем, что в Афгане воевали молодые ребята. Здесь афганцы уже седые мужчины. Более трех десятков лет прошло с окончания той необъявленной войны. Можно спорить о правильности политического решения о вводе войск в соседнюю страну, несомненно одно – бойцы Советской Армии с честью и мужеством, как их деды и прадеды, выполнили свой долг. Первые подразделения советских войск высадились в Афганистане в декабре 1979 года. Через несколько месяцев в стране узнали о необъявленной войне. И родители уже провожали своих детей на срочную службу, как на войну. Матери солдат боялись прихода почтальона, а отцы прятали глаза, потому что это страшно, что они, здоровые мужики, живут мирной жизнью, а их сыновья, по сути мальчишки, воюют.

Подошли к вытирающей слезы бабушке:

— Простите, у вас кто-то погиб?

— Нет, сынок, но мне всех жалко. Им жить бы да жить.

В 11 часов знаменная группа под марш духового оркестра вынесла к Вечному огню на площади Ветеранов знамена Российской Федерации, Алтайского края и флаги ветеранских организаций. С недавних пор вывод советских войск из Афганистана стал днем памяти и уважения всех, кто защищал и защищает рубежи нашего Отечества на его дальних подступах в неоконченной пока войне с международным терроризмом, острием своим направленным на Россию. Афганистан, Таджикистан, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Абхазия, Осетия. Наконец, Сирия, где погиб еще один наш алтайский герой, уроженец села Косиха, военный летчик Олег Пешков. Всего же в военных конфликтах на территории 30 стран участвовали около 30 тысяч наших земляков. К Вечному огню несли цветы. Вот женщина дала две гвоздики девочке лет шести. Крошка положила их у мемориала и бегом пустилась к бабушке.

— Здравствуй, красавица, как тебя зовут?

Ребенок прячет лицо в пальто бабушки, но, переборов смущение, представляется:

— Катя.

— Катя, а в честь кого горит сегодня Вечный огонь?

— Они с фашистами воевали, которые хотели нас победить.

— Не понимает она еще, – извиняется женщина.

Нет, девочка понимает главное – нас не победили. И не победят.

Свою речь о значении этого дня для каждого из нас председатель Алтайской краевой общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин закончил словами:

— С нами Бог, Россия и наше братство!

С декабря 1979-го по февраль 1989 года в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане прошли службу 3782 воина из Алтайского края. Из них 160 погибли, четверо пропали без вести, 25 детей остались сиротами. Сейчас в нашем регионе живут 4,5 тысячи ветеранов-афганцев.

В одном из фильмов о Великой Отечественной войне запомнилась сцена, когда молодой солдатик в ужасе безумия боя спрашивает у офицера: «Товарищ командир, говорят, что Бога нет. Это правда?» – «Правда, боец, но ты в это не верь», – говорит командир.

Война, страх, боль, долг, когда от твоего решения, от твоего поступка, зависит жизнь товарища, открывает в человеке то, что он сам о себе не знал. И часто определяет его судьбу. Гвардии майор воздушно-десантных войск в отставке Сергей Цехановский никогда не задумывался о военной службе. В 1982 году, как и тысячи российских парней, просто пошел в армию. После нескольких месяцев подготовки их, солдат-срочников, самолетами перебросили в незнакомую горную страну, в 56-ю десантно-штурмовую бригаду. Демобилизовавшись, Сергей, не задумываясь, поступил в Рязанское высшее командное училище. Благо для этого, кроме забытых уже школьных знаний были награды, а главное, бесценный боевой опыт. После окончания училища – еще полтора года Афганистана, потом 8 месяцев в Таджикистане, где в то время шла гражданская война, в четвертой бригаде 201-й дивизии. Затем командовал 17-м блок-постом в Чеченской республике. Потом ранение и – гражданка. Сергей воспитал двух дочерей, занимается очень мирным делом – столярным производством. Но не расстается с голубым беретом:

— Я теперь гражданский человек, но славлю мои десантные войска. Честь имею!

Олег Герасимов живет в пригородном Санникове. Мнет в руках шапку, на висках иней. Олег тоже пошел в армию по призыву, только уже в 1988 году. Он, с товарищами, выходил «изза гор», с последними нашими ребятами.

— Служил в кишлаке Файзабад в северной провинции Фореб. Отслужил, как все. Сейчас живу, работаю водителем, все нормально.

Его жена, Светлана, на вопрос как живется с человеком, который побывал на войне, более открыта:

— Мой Олег самый лучший человек на земле, с ним спокойно и легко. Он никогда не вспоминает те события, но хотя я знаю, что пять человек погибли из их части и он, я чувствую, всегда это помнит, мы каждый год приезжаем к Вечному огню.

После митинга и оружейного залпа в честь павших защитников Отечества, ветераны боевых действий выехали на Аллею Памяти Власихинского кладбища. Благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Олег совершил литию. Был поминальный обед, были добрые слова, бойцы вспоминали своих товарищей, друзей, не доживших до сегодняшнего дня, не родивших детей, умерших от ран уже в мирное время. Многие уже седые ветераны плакали. Мужикам не пристало плакать, но в этот день можно. Они – Мужчины.