Эпоха турбулентности: откровенный разговор с ректором опорного Алтайского госуниверситета

О трендах в образовании, пугающих специальностях в вузе, пользе рейтингов и изменениях в бакалавриате рассказал в интервью «Вечернему Барнаулу» ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров.

Учить учиться

— Сергей Николаевич, в своем ежегодном отчете вы упомянули, что сегодня в высшем образовании тренд на междисциплинарность. Как думаете, почему так происходит?

— Реформы образования связаны с тем, что прежние стандарты перестают работать. Те компетенции, которые получали студенты раньше, были стабильны на протяжении десятков лет. Сейчас мы вошли в «эпоху турбулентности»: знания, которые получают студенты, устаревают уже в тот момент, когда они их услышали. Студент не может рассчитывать на то, что его специальность будет востребована всегда. Не исключена ситуация, когда выпускник по освоенной профессии проработает какое-то время, а затем вследствие изменения потребностей рынка труда будет вынужден устроиться на работу по другой специальности и даже в другом регионе. Он должен быть к этому готов. С этой целью в образовательных программах в университете создаются возможности для получения знаний и компетенций из разных профессий, которые преподают ученые разных факультетов. Например, новая программа «Агробиотехнологии, рациональное природопользование и геоэкологический мониторинг» объединяет знания в области биологии, ботаники, экологии, географии, спутниковых и цифровых технологий и т.п. На стыке направлений мы получаем разностороннего специалиста. Хотя названия некоторых программ, которые планируется ввести в 2020 году, даже для меня звучат необычно. Например: «Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг и физикохимия материалов».

— Сколько новых программ планируется ввести в 2020 году?

— В прошлом году их было введено 17, в этом планируется еще 15. И мы стараемся добавлять все больше цифровых курсов, которые можно изучить онлайн. Это перспективно и с точки зрения привлечения иностранцев.

— Глядя на этот список, если бы вы были на месте абитуриентов, какую программу хотели бы изучать?

— Я по образованию экономист, эта профессия меня всю жизнь кормила, и у меня есть склонность к экономике, так что я бы не выбрал ничего иного. Но, признаю, под влиянием наших замечательных профессоров и доцентов – настоящих профессионалов – у меня вызывают интерес самые различные направления подготовки. Порой мне хочется разобраться и в физике, и в археологии, и в географии… Все направления, которые сегодня развиваются в университете, очень интересные!

2+2+2

— Сейчас говорят о возможном переходе на формат обучения «2+2+2». Зачем еще и бакалавриат делить надвое?

— Эта форма является не нашим изобретением, ее успешно применяют в своей деятельности некоторые университеты в России и за рубежом. Но пока есть вопросы с ее реализацией для студентов бюджетного набора. Так, если сейчас студент поступает, например, на экономику, то четыре года он должен отучиться по данному направлению для получения диплома бакалавра. Государство оплачивает его обучение через субсидии, которые получает вуз. Эта схема традиционная и результативная для мотивированного студента. Но как быть, если он через два года передумает быть экономистом и захочет перейти, например, на физико-технический факультет? Что делать с деньгами, поступающими на его обучение из бюджета? Это тот вопрос, который новый министр образования должен будет решить.

Но я считаю, что новый формат необходим, потому что рынок труда постоянно трансформируется, и может случиться так, что человек в процессе учебы почувствует необходимость смены его будущей профессии из-за снижения потребности в кадрах.

— Та же самая «зона турбулентности»?

— Да. И во-вторых, молодой человек может разочароваться в выбранной специальности. Чтобы он не мучился на нелюбимой специальности и не поступал снова на первый курс, нужно дать ему попробовать, понять, близка ли ему эта профессия. Чтобы не было сожалений о потерянном времени, на первых годах обучения по формату «2+2+2» будет происходить подготовка по общим дисциплинам, которые будут схожими для разных направлений подготовки. Если студенту все нравится, то он спокойно закончит бакалавриат, а затем поступит в магистратуру. Если нет, то он переведется и продолжит обучение на другом направлении.

— Но ведь все равно программы на разных факультетах идентичны не на 100 и даже не на 90 процентов…

— Какие-то барьеры, конечно, будут. На первых курсах будет как минимум отличие в дисциплинах по введению в специальность. Но даже десяток дисциплин легко можно будет восстановить самостоятельно с помощью тех же онлайн-курсов. А если студент уже решил, что с нового учебного года перейдет на другой факультет, то он заранее озаботится изучить курсы в электронном виде, как говорится, подстелит соломку. А может изучить и больше, нежели необходимо для ликвидации задолженности. «2+2+2» – это, по сути, обучение по индивидуальным планам. Человек изучает не то же самое, что его сосед по парте. На выходе мы получим штучных специалистов с уникальным набором освоенных дисциплин. Сегодня в вузах учат учиться. Неслучайно практически во всех образовательных программах в структуру включены блоки, связанные с проектным управлением, командной работой.

— Когда осуществится полный переход, пока не известно?

— Это зависит от изменений в законодательстве.

В глобальных списках

— В последнее время АлтГУ часто появляется в различных рейтингах. Что это дает университету?

— Когда мы говорим о национальном образовании, то, наверное, рейтинги особой роли не играют. Все прекрасно понимают специализацию регионов, традиции и реноме университетов. Другое дело, когда мы выходим на глобальный уровень – когда студент выбирает свое будущее место учебы среди зарубежных вузов. Он плохо знает страну, ее культуру, язык, но тем не менее должен сделать выбор. Ответом на такой запрос и стало рейтингование. Все рейтинги по содержанию схожи, отличаются модификациями некоторых показателей и расставляемых акцентов. Как правило, подлежат оценке научная деятельность, международная деятельность, отзывы работодателей, оценка со стороны общественности, достижения в предметных областях. И когда университет попадает в мировые рейтинги, то тем самым он «открывается» для иностранных студентов. А через это он приобретает больший вес и среди национальных университетов.