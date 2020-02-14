Вратарь на все руки: Юрий Дюпин в детстве бросал футбол, а в итоге стал кандидатом в сборную

Вратарь казанского «Рубина», воспитанник барнаульского футбола вошел в символическую сборную российской Премьер-лиги по итогам летне-осенней части сезона 2019-2020.

На поле против Смертина

Футбольный путь Юрия удивительный. Еще лет десять назад он играл в Барнауле в первенстве города за команду «ВРЗ». Потом выступал за бийское и барнаульское «Динамо», уезжал в новокузнецкий «Металлург», который то выходил в ФНЛ, то падал до любительского уровня. А потом Юрий ухватил свою звезду, и пошло – хабаровский «СКА-Энергия», «Кубань», потом дебют в Премьер-лиге за «Анжи», а в нынешнем сезоне – уверенная игра за «Рубин», которая позволяет футбольным экспертам намекать главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову на Дюпина как на кандидата в сборную.

Мы встретились с Юрием на трибунах СК «Темп» во время одного из матчей турнира на его призы. Разговор то и дело прерывали юные футболисты, подбегая за автографами. Вратарь терпеливо расписывался то на футболках, то на бутсах, давая детям напутствия: «Вот, давай на левой бутсе распишусь, будешь с левой забивать».

— Юрий, чувствуешь, что популярность возросла?

— Не знаю. Может быть, ведь в этом сезоне перешел в более стабильный клуб. Плюс в прошлом году я не участвовал в организации этого турнира, сейчас же решил помочь, чтобы сделать мальчишкам приятное. В моем детстве не было такого, чтобы к нам приезжали профессиональные игроки, можно было бы к ним спокойно подойти, сфотографироваться. В Барнауле массовый футбол хорошо развит, мне кажется, за Уралом самый футбольный город именно наш. И хочется, чтобы в Премьер-лиге было больше барнаульских футболистов.

— А у кого ты взял первый автограф в детстве?

— Не помню. Я не особо этим увлекался, да и возможности оказаться с кем-то рядом не было.

— И у главного барнаульского футболиста нашего детства – Алексея Смертина – не брал?

— Нет. Первый раз увидел его вживую, когда сам уже был в юношеском возрасте. Мы участвовали в городской олимпиаде, он играл за Индустриальный район, я – за Октябрьский. Вот на поле и пересеклись. Он мне вроде даже не забил.

Цель – сборная

— Зимой «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий. Какие в связи с этим ожидания?

— В отпуске я с ним не общался. Но знаю, что уже появились новые футболисты, наверное, внесут в игру что-то свежее, надеюсь, будем больше забивать. Играли-то мы хорошо, но в завершающей стадии атаки мало что получалось. Потому и результаты такие. Если будем больше забивать, исправим ситуацию.

— Ты сам, думаю, доволен первой частью чемпионата. Ожидал, что так сыграешь?

— Да, неожиданностей нет. Ставил максимальные цели еще до подписания контракта с «Рубином». Я знал, что если я приду в клуб, то смогу выиграть конкуренцию, так и получилось. Хотя конкуренция была серьезной. Тренер вратарей «Рубина» Сергей Козко внес много коррективов в мою игру, это тоже дало плоды, я стал сильнее.

— Что конкретно он изменил?

— Есть нюансы, мелочи, о которых ты знаешь, но не обращаешь внимания. Он заставил на каждой тренировке следить за ними, поправлять. И результат пришел. Мы, вратари, работаем больше с ним. Конечно, есть общие упражнения, которые мы выполняем с полевыми игроками, а так – больше своей вратарской компанией готовимся. Козко нам как родной отец.

— Как вообще в твоей карьере появился «Рубин»?

— Еще в конце прошлого сезона Сергей Викторович позвонил, сказал, что хочет со мной поработать. Ответил, что по окончании чемпионата агент начнет переговоры. Так и получилось, агент встретился с президентом клуба, переговорил, все решили. Были еще варианты из других команд Премьер-лиги, но я выбрал «Рубин».

— Ты несколько раз признавался игроком матча в этом сезоне. Для себя какой бы матч назвал самым-самым?

— С «Динамо» хорошо сыграл, у меня вообще против этой команды удачные игры, еще со времен выступлений за «Анжи». С «Ахматом» успешный матч, сыграли вничью. Всю игру проигрывали, могли несколько раз пропустить, а на 93-й минуте сравняли счет. Если бы я в той игре сыграл хуже, то не увезли бы оттуда ничью.

— Я был на матче «Спартак» – «Рубин», по итогам которого ты получил приз лучшему игроку матча.

— Тоже хорошая игра. «Спартак» много моментов создал. Но я со своей стороны чуть по-другому анализирую матч. У «Спартака» удары и атаки попроще были. А «Ахмат» три-четыре момента очень серьезных создал, когда должен был забивать.

— За «Ахмат» играет еще один барнаульский вратарь Евгений Городов. Вы с ним вратарскими подвигами не меряетесь?

— Нет. Мы общаемся, конечно, но футбольные аспекты жизни не обсуждаем.

— Кстати, за «Рубин» в свое время играли барнаульцы Александр Яркин и Сергей Нестеренко. Их в Казани помнят?

— Да. Президент клуба привет передавал, с ним о ребятах разговаривал. Он, наверное, единственный, кто с тех времен в клубе. Персонал почти весь поменялся.

— Периодически рядом с твоей фамилией возникала тема сборной. Как к этому относился?

— Спокойно. Время придет, обратят внимание. Видимо, еще не пришло. Но такая задача поставлена, почему нет? Если сильно захотеть, чего угодно добиться можно.

В поле и в воротах

— Еще лет шесть назад ты играл в Барнауле в чемпионате города. Сейчас – один из ведущих вратарей страны. Самому верится в реальность происходящего?

— Ну я же не за пять минут этот путь прошел и даже не за сезон. Шел постепенно, работал. Вторая лига, ФНЛ, сейчас Премьер-лига. Повторюсь, если сильно хотеть, стараться, всего можно достичь.

— А когда ты за «ВРЗ» 13 лет назад играл, о чем мечтал?

— Ни о чем. Не знал, о чем мечтать, не представлял свою дальнейшую жизнь. Армия меня направила в верном направлении. Отслужил, голова на место встала. Появилась возможность играть в футбол, я за нее ухватился и уже не отпускал.

— Ты же в армию пошел сам. Не самое популярное решение.

— Я учился в институте, удовольствия мне это не приносило, казалось, зря теряю время, надо что-то менять. Как у всех молодых людей, армия была главным вопросом, если ты не учишься. Я решил этот вопрос радикально: отслужить, потом решать, чем заниматься, учиться или работать.

— Ты же служил не в спортроте?

— Нет. ВВС, дальняя авиация. Специальность по военному билету – стрелок. Но футбол в армии присутствовал. Наша авиабаза играла на первенство района. Меня пригласили попробовать, получилось. Так и играл. Причем не в воротах, полевым игроком.

— А в воротах ты вообще со скольки лет?

— Лет с восьми. Это мое решение, мне нравилось, и получалось хорошо. Но и в поле я играл прилично. В команде спортшколы в первом составе защищал ворота, во втором – бегал в поле. Плюс еще приезжал к Валерию Райгородскому на ВРЗ и тоже полевым был.

— Ты же в детстве бросал футбол.

— Да, в 12 лет. Три года не подходил к мячу. Во время этого перерыва играл в волейбол за школьную команду. Первенство района среди школ выигрывали, на первенстве города за сборную района выступал. Неплохо получалось, но не как в футболе, конечно, до профессионального уровня не дотягивал. А потом позвали за одну банковскую команду в мини-футбол играть.

— Если бы не это – вернулся бы в футбол?

— Возможно, и нет. Кто знает.

— То есть, все решил случай?

— Да у меня вообще любимое выражение: «Все, что ни делается – все к лучшему». Так и живу.

— До начала профессиональной карьеры ты поработал и грузчиком, и отделочником. Получается, ты на все руки.

— Раньше был. Сейчас считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Кто гвозди забивать, кто мячи пинать. Распыляться на все – ничего не добьешься. Я сконцентрировался на футболе.

— Ты ведь даже таксовал. Где та твоя «копейка» 1973 года?

— Отец ее продал. Получается, она мне по наследству перешла. Я до армии пару лет, наверное, на ней проездил, а потом она стояла, никому не нужная.

— Ты как-то говорил, что хочешь быть детским тренером. Правда?

— Мне охота поделиться опытом, который имею. Но профессиональные команды тренировать, скорее всего, не буду, это отнимает много времени от семьи – снова сборы, выезды. А детским – почему бы и нет?

Юрий Дюпин родился 17 марта 1988 года. На любительском уровне играл за барнаульские «Полимер», «ВРЗ», бийское «Динамо». В 2011 году дебютировал за барнаульское «Динамо» во втором дивизионе. В сезонах 2012-2013 и 2014-2015 выступал за новокузнецкий «Металлург» в ФНЛ и втором дивизионе. Сезон 2015-2016 провел в «СКА-Энергия» (Хабаровск), с 2016 по 2018 годы выступал за «Кубань» (все в ФНЛ), в сезоне 2018-2019 дебютировал за махачкалинский «Анжи» в Премьер-лиге. С 2019 года выступает за казанский «Рубин». Женат, воспитывает двоих детей.