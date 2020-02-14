В понедельник члены Общественной палаты Барнаула посетили музей «Мир времени»

Экскурсию провел для них его директор Сергей Корепанов.

Ни для кого не секрет, что музей «Мир времени» особенный: здесь можно открывать витрины и брать в руки экспонаты. Некоторым из них несколько веков, другим меньше, но все они – уникальные вещицы, глядя на которые не сразу сообразишь, что это такое и в какой сфере применяется.

— В Москве есть писательница, которая издала книгу про необычные и загадочные вещи, – рассказывает Сергей Корепанов. – В предисловии она пишет: жаль, что нет музея, который бы увлекался этим. Ее нашли, привезли в Барнаул, она у нас тут три дня все рассматривала, фотографировала и по факту выпустила еще одну книжку в два раза толще первой.

Экскурсантам не сразу раскрывали секреты диковинок – предлагали угадать, что им показывают. Правильных ответов было немного. К примеру, стеклянную мухоловку называли графином, прибор для письма XVIII века – набором солонок. Его емкости действительно похожи на те, что стоят на столах с солью и перцем, но предназначены они для другого — чернил и песка, предшественника промокашки, им посыпали написанное, чтобы то сохло быстрее.

Среди коллекционных предметов – кубик XIX века с 12 маленькими ножичками. С его помощью врачи выпускали дурную кровь из пациента, а потом уже приступали к лечению. Кстати, это было абсолютно безболезненной процедурой, но никто проверять не стал – поверили на слово. Только в шутку предложили владельцу купить лицензию и использовать предмет по назначению в наши дни.

Удивительным изобретением показались стаканы, предназначенные исключительно для мужчин. Дело в том, что в XIX веке на пике моды были усы, и, чтобы не замочить их, придумали чашки со специальной выемкой, которая позволяла усам оставаться сухими.

Одна из витрин музея посвящена традиционным русским мерам, которые делают наглядными всем известные пословицы. Тут и фунтовая гиря (409 г), и ее восьмая часть – осьмушка, и шкалик, он же мерзавчик – кстати, самая маленькая из мер объемом в 1/200 ведра. Причем не абы какого, а специального – на Руси оно вмещало строго 12 330 мл. В музее эта эталонная тара медная, и даже пустой долго держать ее не получится, что уж говорить о полной?

В числе больших удач Сергея Корепанова – семя сейшельской пальмы размером с крупный арбуз. Находка редчайшая, которую продавали за столько золотых, сколько помещалось в ее полость.

Это лишь крошечная часть богатой коллекции «Мира времени» – на самом деле тут тысячи экспонатов, достойных внимания.