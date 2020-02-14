Творчество скульптора Дмитрия Цаплина вызывает изумление масштабом и глубиной мысли

130 лет назад родился самобытный художник Дмитрий Цаплин, чьи работы искусствоведы сравнивали с роденовским «Мыслителем». В годы Великой Отечественной войны он жил и работал в Барнауле.

Сегодня в российских СМИ и блогах его имя встречается довольно часто, и не только в связи с юбилеем мастера. Вокруг большого творческого наследия Дмитрия Цаплина развернулась целая криминальная история: дочь художника погибла от рук «черных риэлторов», одна часть работ передана в музеи, другая оказалась разрушена, а судьба многих произведений остается неизвестной. Третьяковская галерея с 2018 года проводит акцию по сбору средств для приобретения скульптур Цаплина.

Как бы то ни было, но интерес к судьбе скульптора, которого при жизни называли гениальным, оживился. Появилось много интересных материалов, в том числе и с ценными воспоминаниями тех, кто близко общался с Дмитрием Филипповичем. К сожалению, в большинстве из этих материалов нет ни слова о барнаульском периоде, а без него биография человека не может быть полной. На одной из сохранившихся в местном художественном музее старых фотографий – немолодой, усталый человек в шапке-кубанке и телогрейке, шерстяной шарф с длинными кистями завязан узлом у подбородка. Он стоит у незавершенного портрета Иосифа Сталина, спокойно опершись локтем о подиум, сколоченный из досок. Это Цаплин в Барнауле.

Его университеты

Родившийся 8 февраля 1890 года в крестьянской семье, Дмитрий Цаплин практически был самоучкой: всего один год проучился он в саратовских высших художественных мастерских. А до этого, будучи призванным в 1912 году в солдаты, первые свои скульптуры делал в турецких окопах из имеющегося там в большом количестве мыльного камня.

В Москву он приехал в 1925 году. После второй персональной выставки Цаплина, которая с успехом прошла в Доме литераторов в 1927 году, нарком Луначарский направил скульптора за границу. Тысячу рублей в валюте на поездку ему выдали с оговоркой: в счет будущих работ. И он трудился! Его впечатляло не современное искусство, а древние мастера Античности и Востока. В Париже Дмитрий Филиппович подружился с Пабло Пикассо и Осипом Цадкиным, общался с сыном и отцом Шаляпиными. «Грандиозен и динамичен», – отзывались о скульпторе европейские художественные критики. Многие галереи и коллекционеры желали приобрести его работы, но он выставлял за них запредельную цену, чтобы сохранить свои произведения для родной страны. И привез их в Советский Союз далеко не на одну тысячу.

Вернувшись в Москву в 1935 году, Дмитрий Цаплин получил мастерскую неподалеку от Красной площади. Сталинских репрессий ему каким-то образом удалось избежать, а вот жену, певицу Татьяну Лещенко (позднее она стала известна как Лещенко-Сухомлина) арестовали, брак распался. Всю свою жизнь скульптор прожил с дочерью Верой, которую в семье и окружении художника за схожесть с русской сказочной героиней называли Алёной. Трудился до конца своих дней. Ушел из жизни в 1967 году.

Известен факт, что, возвращаясь из Барнаула в Москву в 1943 г., не в силах вывезти работы, Цаплин просто закопал их во дворе краеведческого музея. После войны специально приезжал за ними.

Барнаульский эпизод

В начале Великой Отечественной войны Дмитрию Цаплину шел 52-й год, призыву на фронт он не подлежал, был эвакуирован на Алтай. По мнению старшего научного сотрудника Государственного художественного музея Алтайского края Натальи Царёвой, это важная страница как для скульптора, так и в целом для культурной жизни региона. Полсотни эвакуированных из Центральной России художников учили детей рисованию, организовывали выставки.

«Картины и рисунки отображали подвиги нашей армии, фронтовые эпизоды, героический труд советских людей в тылу, портреты, пейзажи Родины, этюды и т.д., – вспоминала о тех выставках член Союза художников СССР Ирина Варзар. – После торжественного открытия дежурили по очереди во время спектаклей в фойе, в антрактах вели беседы со зрителями. Домой шли поздно в темноте или при свете луны по скрипучему снегу…».

Активно участвовал в выставках и Дмитрий Цаплин.

— Его произведения были выполнены всегда в твердом материале, чаще всего это было любимое им с юности дерево, – рассказывает Наталья Царёва. – На Алтае он создал из дерева ряд портретов, в числе которых «Портрет В.И. Ленина». Сильные личности всегда привлекали скульптора. Примечателен в этом отношении «Портрет сибиряка, Героя Советского Союза т. Фомина». Мужественное, волевое, красивое в своей решимости лицо автор тщательно вырезал из дерева, используя его текстуру. Работа, по существу, – погрудный портрет, но задумана и воплощена как пространственная композиция: Фомин устремлен вперед, в правой руке он сжимает гранату.

На выставке, посвященной 24-й годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии, в марте 1942 г. экспонировался «Портрет Горького», выполненный Дмитрием Цаплиным в граните. На нем – сосредоточенный, погруженный в раздумья еще молодой писатель, романтик и поэт.

— Кажется, выхвачен конкретный жизненный момент – минута творческого озарения, – раздумывает о портрете Наталья Степановна. – Высеченный из такого материала, как гранит, образ писателя не кажется закованным в его блоке. Он пробужден к жизни творческой волей талантливого ваятеля.

Что примечательно: эта работа, сделанная в Барнауле, сейчас принадлежит Государственному художественному музею Алтайского края. В марте 2018 года она стала главным экспонатом на организованной к 150-летию со дня рождения Максима Горького выставки «Два мастера: Горький и Цаплин».

Кроме портретного жанра Цаплин тяготел и к анималистическому. Примером тому служит работа из искусственного камня «Сокол», поступившая в музей в 1976 году от родственников скульптора.

Цаплин экспериментировал и с абстракцией – делал скульптуры из стекла. Но они не сохранились: либо разрушились из-за непрочности материала, либо осели в каких-то неизвестных личных коллекциях.

Дмитрий Цаплин пропитывал деревянную скульптуру особыми маслами, со временем она приобрела твердость камня и была недоступна жучку, который разъедает древесину.