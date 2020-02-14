Туда, не знаю куда: легендарный клуб автомототуристов «Горизонт» готовится отметить 40-летие

Клубу автомототуристов «Горизонт» 16 февраля исполняется 40 лет. За эти годы горизонтовцы покорили немало перевалов, вершин и других непроходимых мест, на их счету несколько походов века, которые до сих пор так никто и не повторил.

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Председатель «Горизонта» Виктор Пантыкин, заслуженный путешественник страны, мастер спорта СССР, садится передо мной и достает листок с нотами. То ли хочет гимн клуба к юбилею презентовать? Но Виктор Михайлович смотрит не на ноты, а на оборотную сторону, и зачитывает послужной список – восемь походов века, 67 победителей и призеров различных турфестивалей, чемпионы страны.

А началось все с объявления в газете «Алтайская правда». «Кто хочет заняться автомотопутешествиями, приходите в краевой совет Всероссийского общества автолюбителей», – гласило оно. «Хотящих» оказалось немало, ведь в ту пору страна переживала туристический бум, на каждом предприятии было свое турсообщество.

«Горизонт» проводил и автопробеги, занимался развитием автомногоборья, но его визиткой стали мотопутешествия.

— Полстраны на «Явах» тогда ездили. И мы – не исключение. Вот и стали на мотоциклах в горы лазить, – вспоминает Пантыкин.

Походы века

Первым делом отправились в Салаирскую тайгу на мотоциклах. А потом пошло-поехало: Средняя Азия, Крым, Кавказ, Урал – объехали всю страну и ближнее зарубежье. Особняком стоят, конечно, походы века – так Пантыкин называет маршруты, которые до сих пор никто не смог повторить. Их было шесть в XX веке, и два – в XXI. Каждый памятен по-своему. В первом, Алтай-Тыва, пришлось оставить несколько мотоциклов, чтобы самим не увязнуть в тайге. Второй, вокруг Алтая, был столь непрост, что в день проходили метров по восемьсот.

В походе они даже встретили распад СССР. Поднимались в горы – была одна страна, спустились – уже другая. А экспедиция 2003 года вдоль Телецкого озера прогремела на всю страну – туристы потерялись в горах на несколько дней.

— Вдоль озера дорог нет. «Горизонт» решил отправиться в экспедицию вдоль западного берега, и наши ребята зависли там. Продукты и топливо кончились, а сотовой связи в те времена еще не было. Мы обратились к спасателям, все закончилось хорошо. Ко всему надо быть готовым, это ведь первопрохождение, никто не знает, что тебя ждет, – рассказывает Виктор Михайлович.

Последний поход века был в 2008 году в Монгун-Тайге вдоль реки Башкаус. Его часть легла в основу победного маршрута Кубка России по мототуризму 2018 года.

— Походы века частыми быть не могут. О том, что был в 2008 году, я начал задумываться с 1983 года. А уже с 2004-го шла планомерная подготовка, проводили разведку, выясняли, где штурмовой лагерь поставить, где базовый. Потом сам пешком в гору взошел один. И только после этого отправились в экспедицию, – рассказывает Пантыкин.

Медведь в кустах

Андрей Соболев, капитан сборной края и России, участник первого чемпионата СССР по триалу в городе Рига; Яков Грефенштейн был председателем клуба с 1985 по 1987 год, руководил группой, которая совершила самый длинный поход в истории алтайского автомототуризма протяженностью 14 тыс. км; Ольга Белобородова была основателем триала и скийоринга в Алтайском крае; Анатолий Некрасов, сумевший на своей «шестерке» на равных конкурировать в авторалли «Россия» в Челябинске с профессиональными гонщиками на специально подготовленных автомобилях, заняв при этом II место; Владимир Трутанов, заслуженный путешественник – перечислять знатных горизонтовцев можно долго. Кстати, в «Горизонте» были ребята из Москвы, Литвы, Узбекистана.

— Самое главное для нас – психологическая совместимость, мы же часто идем по лезвию ножа, – говорит Пантыкин.

Бороться приходится не только с техникой, скалами, погодой, но и представителями фауны. Пантыкин показывает фото – у мотоцикла стоит медвежонок. Эта встреча была у Телецкого озера, маму-медведицу подстрелили, вот ее сын и промышлял среди туристов. А были и более опасные встречи.

— В 1990-м году экспедиция шла через хребет Бийская Грива по маршруту Таштагол-Турочак. Увидели кусты малины, остановились. Слышим, ходит кто-то. «Вась, ты?». А это не Вася, а медведь. Убежал от нас, слава богу, – вспоминает Пантыкин.

Кстати, по некоторым маршрутам, открытым горизонтовцами, впоследствии построили нормальные дороги.

— В 1985-м впервые прошли из Алтая в Саяны. До этого жители Западной Тывы в Центральную через Монголию ездили, хребтом оторваны были. А в 1990-х там перевал пробили, мосты построили. Вдоль Байкала был участок – зимник, летом там не проехать. А мы смогли. Потом там технологическую дорогу сделали, – говорит руководитель «Горизонта».

Зимние забавы

«Горизонт» не только ходит туда, не зная куда – в прямом смысле слова. С 1995 года клуб организовал юношеское отделение при краевой станции юных туристов. Тогда же стали развивать скийоринг – зимние соревнования по буксировке лыжника мотоциклом. Зимой же надо чем-то заниматься, а тут и развлечение, и азарт, и польза.

— Ветераны понемногу уходят, но и молодежь у нас есть. Я с Высоцким согласен, чтобы понять, что за человек, надо взять его в горы. Но все должно быть постепенно. Если сразу максимальную категорию сложности – все желание пропадет, – уверен он.

Молодежь Пантыкин старается привлекать к пробегам, соревнованиям. К сожалению, не всегда все идет по плану. Увы, срываются этапы кубка города по скийорингу – районы не всегда могут найти технику, чтобы подготовить трассу на школьных стадионах, особенно нынешней снежной зимой. Но 23 февраля традиционные соревнования в честь Дня защитника Отечества в Затоне точно состоятся.

А на май запланирован мотопробег в честь Дня Победы по районам края. Когда-то это было традицией, прервавшейся несколько лет назад, но Пантыкин верит, что в год, юбилейный и для Победы, и для «Горизонта», ее удастся возобновить.

446 автомотопутешествий совершено клубом «Горизонт», в них участвовало 1966 человек.