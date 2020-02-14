Почему не вся продукция под брендом «Сделано на Алтае» родом с Алтая

С 2018 года по всей стране начала внедряться федеральная информационная система «Меркурий», главная задача которой – контролировать производство, транспортировку, хранение и реализацию продукции посредством полной отчетности на всех этапах. Производители и дистрибьюторы товаров, поднадзорные Госветнадзору – от мясокомбинатов до розничных магазинов и логистических центров утверждали о бесполезности нововведения, однако практика показала обратное – распространение 80% фальсификата, выпускаемого под алтайским брендом, удалось пресечь.

Из пункта А в пункт Б

Еще пару лет назад достоверно узнать, является ли сыр «Алтайский», лежащий на полках, например, красноярских магазинов, действительно произведенным на Алтае, не представлялось возможным. От производителя до продавца товар проходит через такое количество посредников, что в поиске крайнего сам черт ногу сломит. С появлением «Меркурия» отслеживать эту цепочку стало намного проще. Вот пример. Ферма отправляет поставку молокозаводу – оформляет электронные документы на партию. Предприятие-переработчик при получении молока делает отметку в «Меркурии», что эту партию принял с ветеринарным свидетельством под таким-то номером – и гасит. Из сырья завод производит кисломочку, сыр и творог, а потом отправляет продукцию в магазины – на каждую позицию своей поставки он создает новые сопроводительные документы. Когда торговая сеть принимает товар – соответствующие документы гасит в «Меркурии». Так становится понятно, откуда на прилавке взялся конкретный творог и какие фермы поставили для него молоко. К сожалению, для рядового потребителя, информация эта закрытая и обладают ей только надзорные органы и участники процесса производства-реализации товара.

Призрак производства

Руководство Россельхознадзора в Алтайском крае и Республике Алтай отметило, что ежегодно под маркой алтайской продукции продается много суррогата неизвестного происхождения. В этих схемах участвуют так называемые предприятия-фантомы, которые не имеют производственных мощностей, но при этом обязательно расположены на территории Алтайского края.

За последние два месяца была остановлена деятельность трех таких контор по «производству» молочной продукции. Суть махинации, которая распространена по всей России, мы изложили на схеме, и она достаточно проста: для легализации стороннего товара оптовик покупает исключительно сопроводительные документы и клеит брендовую этикетку на товар непонятного происхождения. Недавно, например, барнаульское предприятие попыталось оформить крупную партию говядины в Московскую область по этой схеме, но их действия были вовремя пресечены: предприятие блокировали, а значит, торговые сети не смогут брать их продукцию себе в реализацию.

1) ООО «Предгорье Алтая» (г. Барнаул, п. Казённая Заимка) в период с 11 по 15 января 2020 года произвело 23 057,6 кг сыра. Не имея ни сырья, ни оборудования. 2) Оптовый покупатель ИП Сёмкин оформил документы на закупку партии несуществующего сыра. 3) Ветеринарные сопроводительные документы погашены через 10 минут после оформления. То есть, партия несуществующего сыра доставлена за 10 минут из Барнаула в Томск. 4) Некая сырная продукция под маркой ООО «Предгорье Алтая» поступила на реализацию в торговую сеть и сеть общественного питания Томской и Новосибирской областей. (По данным Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай)

В утиль

Вопреки расхожему мнению, фальсификата на продовольственном рынке больше не становится, просто с внедрением «Меркурия» весь он стал как на ладони. ООО «Сибирское подворье» прогремело в декабре 2019 года, когда с помощью информационной системы на заводе выявили факты производства сыра из просроченного сырья и подтвердили внеплановой проверкой. Тогда 1,5 тонны непригодного для употребления творога и сыра было утилизировано на барнаульском полигоне ТКО, еще более 2,5 тонн было отозвано из реализации в торговых сетях. Другое дело – политика продавцов, узнавших, что на полках их магазинов находится некачественный товар. Его обязаны снять с продажи и возвратить производителю для утилизации. Но эксперты в сфере пищевой торговли признаются, что, к сожалению, не всегда так происходит, добавляя, что уважающие себя торговые сети не выставляют на полки «левак» – это все-таки вопрос репутации.

Без секретов

Андрей Миронов, и.о. руководителя Россельхознадзора в Алтайском крае и Республике Алтай вспомнил показательную историю перерождения рубцовского молочного завода благодаря «Меркурию». В 2017 году компания «ВиммБилль-Данн» использовала в своем производстве молоко с антибиотиками тетрациклиновой группы. Когда правоохранители и надзорные органы доказали этот факт, на предприятие наложили достаточно серьезные санкции, в числе которых ограничение экспортных поставок.

— Спустя два года эту компанию можно приводить в пример, как надежного переработчика и поставщика молочной продукции. Они провели корректирующие мероприятия, подтвердили свое благополучие и прошли многочисленные проверки Россельхознадзора. Более того, сегодня «Вимм-Билль-Данн» является одним из немногих предприятий, которое передает нам сведения о поставщиках, в сырье которых сами обнаруживают антибиотики. – отметил Андрей Викторович.

Система «Меркурий» достаточно нова и, как все глобальные цифровые платформы, имеет недостатки – о них много говорят владельцы магазинов и логистических центров. Одна из главных сложностей и задач на ближайшие годы – подключить к «Меркурию» все торговые точки и дистрибьютеров, поскольку сейчас они могут регистрироваться там по желанию в отличие от переработчиков. Более полный охват предприятий позволит сильнее контролировать качество продукции надзорным органам и на вопрос покупателей: «На полках наших магазинов – качественная молочка?» отвечать безусловное «Да».

53 млн ветеринарных сопроводительных документов было оформлено в 2019 году в Алтайском крае.