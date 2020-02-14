Изменился ли формат работы контактных зоопарков после появления нового закона

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, который определил перечень организаций, подлежащих лицензированию, и обозначил условия содержания диких животных в неволе. Под узаконение деятельности попали зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы. Если к 2022 году соответствующий документ ими не будет получен, то к организации-нарушителю применят санкции, а животных изымут.

«Зверский» закон

В Барнауле под действие Федерального закона № 498-ФЗ попали пять организаций: два контактных зоопарка в ТРЦ «Арена» и Galaxy, зоопарк «Лесная сказка», страусиное ранчо, питомник «Алтай Фалькон». Последние три учреждения намерены получить необходимые лицензии, как только соответствующая директива спустится от законодателя на региональный уровень. В частности, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев отметил, что несколько лет назад процедуру лицензирования уже проходил, когда их принимали в Таможенный союз для сотрудничества с зарубежными зоопарками.

— Чтобы сейчас получить требуемую лицензию, нужно выполнить ряд условий. Одно из основных – соответствие нормам размеров вольеров для разных видов животных. Мы уже провели замеры и выявили только один недостаток – у рыси не хватает 15 см по параметру высоты клетки. Устраним дефект и можно будет в этом году подавать на лицензию, – проинформировал Сергей Викторович.

Хозяин страусиного ранчо Юрий Нечепуренко согласен с тем, что деятельность по содержанию животных необходимо лицензировать. В первую очередь для воспитания ответственности в людях за судьбу питомцев.

Ожидания и реальность

Ключевым изменением, которое вызвало большой резонанс, стал запрет на работу контактных зоопарков, в которых братья меньшие вынужденно становятся заложниками людских ласк. Этого закона давно ждали все зоозащитники и люди, которым подневольная жизнь зверьков в душных помещениях торговых центров была небезразлична. Соблюдаются ли нововведения – мы решили выяснить в ходе «полевого эксперимента».

В телефонном разговоре администратор одного из зоопарков сказала мне, что заведение в формате контактного зоопарка свое существование прекратило и животных можно только кормить и фотографировать. «Закон же вышел», – резонно подчеркнула собеседница.

Окрыленная исполнительностью барнаульских зоовладельцев, решила сводить друзей с детьми сюда. Тем более что посмотреть есть на кого – заявлены морские свинки, кролики, коза, поросята, обезьянка, носухи, сурикаты, еноты, змеи, пауки, рептилии, павлин, ежи, черепахи, кошки. Заплатили за вход, купили еды и вошли. За невысоким заборчиком бегают свинки, в открытых домиках – кролики, в свободном доступе величаво передвигается павлин. Естественно, дети побежали кто куда: столько красоты, нужно всех обнять! Животных, которых дети тянули на руки в порыве нежности, приходилось освобождать из плена родителям. Они же проводили разъяснительную беседу с трехлетками, почему пернато-хвостатых нельзя тискать. К сожалению, декларируемая по телефону политика защиты прав и свобод животных на деле не подтвердилась – к нам не подошла администратор, не предприняла никаких мер и не сделала даже замечания.

Если очень хочется, то…

Второй контактный зоопарк, расположенный в одном из крупнейших ТЦ краевой столицы, кстати, оперативно сменил формат. С января они именуют себя «выставка-продажа», хотя там ничего не поменялось и они продолжают зарабатывать на обнимашках со зверьками.

— Трансформация контактного зоопарка в выставку-продажу – это способ уйти от закона, не более, – объясняет Андрей Миронов, и. о. руководителя Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. – Но сразу хочу предостеречь: выставка-продажа, чтобы работать в таком формате, должна соответствовать жестким требованиям — иметь закрытые клетки, внутри которых нужно устроить для животного укрытие от внимания человека. Несмотря на принятый закон, санкции за его нарушение пока не определены.

О чем еще говорит закон

Новый закон определил правила выгула собак, отнесенных к категории потенциально опасных (сейчас их 13, в том числе питбули, кавказские овчарки, некоторые виды бульдогов, волко-собачьи гибриды). Ответственные владельцы и сейчас надевают намордник и поводок на пса, но теперь эта необходимость закреплена юридически, а значит, за неисполнение требования хозяина можно будет наказать.

Долгожданными можно назвать изменения, касающиеся судьбы бездомных животных. Обязанности по надзору в области обращения с «брошенками» возложили на региональную власть. Та, в свою очередь, будет определять организации, которые займутся дальнейшим содержанием кошек и собак. Для владельцев, которые выбросят на улицу своих питомцев и будут уличены в этом, предусмотрели наказание. По задумке законотворцев, такой закон должен повысить ответственность людей за судьбу четвероногих.

Одна из интересных частей нового закона — запрет на разведение крупных хищников и ядовитых животных, морских млекопитающих, птиц, рыб (за исключением аквариумных видов), пресмыкающихся, земноводных, паукообразных в домашних условиях. Однако если животное было приобретено до 1 января 2020 года, то питомец может продолжать жить у своего хозяина.