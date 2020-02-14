Изменился ли формат работы контактных зоопарков после появления нового закона

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, который определил перечень организаций, подлежащих лицензированию, и обозначил условия содержания диких животных в неволе. Под узаконение деятельности попали зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы. Если к 2022 году соответствующий документ ими не будет получен, то к организации-нарушителю применят санкции, а животных изымут.
Обнимашки с животными теперь запрещены законом. Исключение составляют лишь случаи, когда зверек сам идет на контакт.Фото Ярослава Махначёва
В Барнауле под действие Федерального закона № 498-ФЗ попали пять организаций: два контактных зоопарка в ТРЦ «Арена» и Galaxy, зоопарк «Лесная сказка», страусиное ранчо, питомник «Алтай Фалькон». Последние три учреждения намерены получить необходимые лицензии, как только соответствующая директива спустится от законодателя на региональный уровень. В частности, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев отметил, что несколько лет назад процедуру лицензирования уже проходил, когда их принимали в Таможенный союз для сотрудничества с зарубежными зоопарками.
— Чтобы сейчас получить требуемую лицензию, нужно выполнить ряд условий. Одно из основных – соответствие нормам размеров вольеров для разных видов животных. Мы уже провели замеры и выявили только один недостаток – у рыси не хватает 15 см по параметру высоты клетки. Устраним дефект и можно будет в этом году подавать на лицензию, – проинформировал Сергей Викторович.
Хозяин страусиного ранчо Юрий Нечепуренко согласен с тем, что деятельность по содержанию животных необходимо лицензировать. В первую очередь для воспитания ответственности в людях за судьбу питомцев.
Ключевым изменением, которое вызвало большой резонанс, стал запрет на работу контактных зоопарков, в которых братья меньшие вынужденно становятся заложниками людских ласк. Этого закона давно ждали все зоозащитники и люди, которым подневольная жизнь зверьков в душных помещениях торговых центров была небезразлична. Соблюдаются ли нововведения – мы решили выяснить в ходе «полевого эксперимента».
В телефонном разговоре администратор одного из зоопарков сказала мне, что заведение в формате контактного зоопарка свое существование прекратило и животных можно только кормить и фотографировать. «Закон же вышел», – резонно подчеркнула собеседница.
Окрыленная исполнительностью барнаульских зоовладельцев, решила сводить друзей с детьми сюда. Тем более что посмотреть есть на кого – заявлены морские свинки, кролики, коза, поросята, обезьянка, носухи, сурикаты, еноты, змеи, пауки, рептилии, павлин, ежи, черепахи, кошки. Заплатили за вход, купили еды и вошли. За невысоким заборчиком бегают свинки, в открытых домиках – кролики, в свободном доступе величаво передвигается павлин. Естественно, дети побежали кто куда: столько красоты, нужно всех обнять! Животных, которых дети тянули на руки в порыве нежности, приходилось освобождать из плена родителям. Они же проводили разъяснительную беседу с трехлетками, почему пернато-хвостатых нельзя тискать. К сожалению, декларируемая по телефону политика защиты прав и свобод животных на деле не подтвердилась – к нам не подошла администратор, не предприняла никаких мер и не сделала даже замечания.
Второй контактный зоопарк, расположенный в одном из крупнейших ТЦ краевой столицы, кстати, оперативно сменил формат. С января они именуют себя «выставка-продажа», хотя там ничего не поменялось и они продолжают зарабатывать на обнимашках со зверьками.
— Трансформация контактного зоопарка в выставку-продажу – это способ уйти от закона, не более, – объясняет Андрей Миронов, и. о. руководителя Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. – Но сразу хочу предостеречь: выставка-продажа, чтобы работать в таком формате, должна соответствовать жестким требованиям — иметь закрытые клетки, внутри которых нужно устроить для животного укрытие от внимания человека. Несмотря на принятый закон, санкции за его нарушение пока не определены.
Новый закон определил правила выгула собак, отнесенных к категории потенциально опасных (сейчас их 13, в том числе питбули, кавказские овчарки, некоторые виды бульдогов, волко-собачьи гибриды). Ответственные владельцы и сейчас надевают намордник и поводок на пса, но теперь эта необходимость закреплена юридически, а значит, за неисполнение требования хозяина можно будет наказать.
Долгожданными можно назвать изменения, касающиеся судьбы бездомных животных. Обязанности по надзору в области обращения с «брошенками» возложили на региональную власть. Та, в свою очередь, будет определять организации, которые займутся дальнейшим содержанием кошек и собак. Для владельцев, которые выбросят на улицу своих питомцев и будут уличены в этом, предусмотрели наказание. По задумке законотворцев, такой закон должен повысить ответственность людей за судьбу четвероногих.
Одна из интересных частей нового закона — запрет на разведение крупных хищников и ядовитых животных, морских млекопитающих, птиц, рыб (за исключением аквариумных видов), пресмыкающихся, земноводных, паукообразных в домашних условиях. Однако если животное было приобретено до 1 января 2020 года, то питомец может продолжать жить у своего хозяина.