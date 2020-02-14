Два пишем, три в уме: можно ли заработать на развитии у детей сверхспособностей

Рынок образовательных услуг – востребованная и прибыльная ниша. Елена Цой поняла это, перепробовав бизнес в разных сферах – от общественного питания до развлечений. И остановила свой выбор на преподавании ментальной арифметики.

В бизнес Елена Цой пришла четыре года назад из дошкольного образования. Ей захотелось иметь такой вид заработка, который бы позволял самостоятельно распоряжаться своим временем и больше уделять внимания детям. И предпринимательство оказалось именно таким делом. Елена открыла кафетерий, параллельно оказывала услуги по проведению научных шоу и мастер-классов. Даже организовала производство гигантских шоколадных «киндеров». Внешне, если не брать во внимание размер, они ничем не отличаются от оригинала. Производят их на специальном оборудовании из специального шоколада в объеме одного килограмма.

— Все направления бизнеса приносят стабильный доход, но мне хотелось чего-то фундаментального, хотелось видеть результат своей работы, – признается Елена Цой.

Топ востребованных детских направлений в образовании: английский язык, скорочтение, конструирование и робототехника, каллиграфия, умножение, детское программирование и ментальная арифметика.

Тренажер для мозга

В рамках курса «Мама — предприниматель» Елена узнала о ментальной арифметике. Это древняя китайская методика обучения арифметическим действиям: сложению, вычитанию, умножению, делению при помощи специальных счетов – соробанов. Первоначально дети считают на абаке, используя обе руки, таким образом развивая два полушария головного мозга одновременно. Постепенно ребята начинают считать устно даже трех-четырехзначные числа, представляя соробан в уме. В России методика пережила второе рождение в 2015 году, и на сегодняшний день является одним из главных направлений дополнительного образования. И Барнаул не исключение. Практически в каждом развивающем центре города преподают ментальную арифметику.

Елена Цой приобрела по франшизе образовательную программу, прошла обучение и через несколько месяцев набрала первую группу.

— В группе были школьники первого-второго классов, уже знакомые с системой счета, просто я им предлагала выйти на другой уровень, – говорит Елена Цой. – Дети с большим желанием занимались, в игровой форме осваивали счет. Нельзя сказать, что все стали складывать в уме трехзначные цифры, но скорость счета определенно увеличилась, появились быстрота реакции, усидчивость, улучшилось внимание. Быстрый счет – это скорее побочный эффект, видимый всем.

Методика ментального счета направлена в основном на детей от 4 до 14 лет. По наблюдениям Елены, лучше всего такая арифметика подходит для школьников начальных классов, уже знакомых с цифрами и имеющих представление о двузначных числах. Однако, в последнее время запрос на ментальную арифметику появился и от взрослых.

— Это настоящий тренажер для мозга, – уверена Елена. – Тренировать интеллект полезно в любом возрасте. Когда мы учимся считать на соробане, перебираем пальцами косточки двумя руками – включаются в работу оба полушария. А сделать это не так просто, поначалу руки не слушаются, со временем пальцы шустро бегают по счетам. По себе могу сказать, что память значительно стала лучше. Появилась способность решать несколько задач одновременно. В Европе ментальная арифметика является профилактическим средством болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Там даже организовывают курсы по менталке для пожилых людей. Но с детьми работать гораздо легче.

По статистике, только 20% достигают сверхскорости счета. Результат зависит от способностей ребенка. Не математических. А от его работоспособности. Занятия проводятся два раза в неделю, но чтобы добиться впечатляющих результатов, необходимо тренироваться ежедневно. Выполнять задания как письменные, так и по специальной программе. Детям, как правило, интереснее работать по программе.

Сверхспособности

Сегодня практически каждый ребенок, помимо основного образования, получает и дополнительное. Ежегодно спрос на такие услуги растет. Даже в период кризиса сегмент частного образования чувствует себя достаточно уверенно. Большинство родителей полагает, что на детях нельзя экономить, и готовы тратить на развитие и обучение своих чад немалые средства. Именно поэтому Елена Цой решила отказаться от кафетерия и сосредоточить внимание на ментальной арифметике. Помимо этого осваивает методику скорочтения и курсы по мнемотехнике.

Скорочтение – не менее популярное направление дополнительного образования. Если взрослый человек в среднем читает около 200 слов в минуту, ребенок – 90-150 слов, то скорочтение позволяет увеличить этот показатель в 3-4 раза. Максимально возможная скорость чтения по данной методике – это 600 слов в минуту. Если при обычной технике чтения человек мысленно проговаривает прочитанное, то при скорочтении не вчитывается в каждое слово, а пробегает глазами по строчкам, фиксируя основные мысли. Главная цель – получить знания, усвоить смысл, не отвлекаясь на детали.

Мнемотехника – относительно новое явление, это обучение специальным приемам запоминания информации с помощью ассоциаций и повторений, они работают на основе психических механизмов нашего мозга. Отличная память – это не дар свыше, а результат эффективных тренировок.

Елена Цой: «Сегодняшний бешеный темп жизни обязывает подстраиваться, быстро реагировать на изменения, с высокой скоростью обрабатывать информацию, брать нужное и двигаться дальше».