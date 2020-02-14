Банковские карты у студентов и сотрудников АлтГУ станут выполнять функции пропусков и читательских билетов

Алтайский госуниверситет запускает кампусный проект совместно с двумя банками. Вскоре студенты и сотрудники вуза смогут пользоваться банковскими картами для входа в АлтГУ и доступа к различным сервисам университета.

Сама идея универсальной карты для доступа ко всем университетским сервисам не нова и успешно внедряется в разных регионах на протяжении нескольких лет. Такие карты (они называются кампусными) есть, например, в Финансовом университете при Правительстве РФ, Российском университете дружбы народов, Новосибирском государственном техническом университете, Сыктывкарском государственном университете. Проекты реализуют разные банки, и набор возможностей у них разный: в одном вузе кампусная карта может выполнять функции проездного, в другом – заменять зачетную книжку. Алтайский госуниверситет тоже готовится оценить удобство этой задумки.

— Во второй половине 2019 года «Сбербанк» вышел к нам с предложением о реализации на базе университета кампусного проекта, – рассказывает ректор АлтГУ Сергей Бочаров. – По сути, это еще один шаг к переходу университета в цифровое пространство. Наша задача – создать такую систему, в рамках которой все процессы будут взаимосвязаны и переведены в цифровой формат. «Сбербанк» уже реализовал подобный проект в одном из регионов России, а для Алтайского края эта идея в новинку.

Как это работает

Преобразования затронут как студентов, так и сотрудников АлтГУ. Ключевым элементом системы станет кампусная карта на базе платежной системы МИР. Она будет универсальным ключом доступа в университет и общежитие, устройством фиксации посещаемости занятий, читательским билетом и платежным средством. На эту же карту студентам будет зачисляться стипендия, а сотрудникам – зарплата. Расплатиться картой, как и любым МИРом, можно будет на всей территории России. А вот от дополнительной функции проездного документа решили отказаться, так как в Барнауле система безналичной оплаты проезда и так достаточно отлажена, так что кампусной картой можно будет расплатиться в автобусе по общему тарифу.

Ректор уточняет: несмотря на то, что инициатором выступил «Сбербанк», в систему будет включен не только он.

— Поскольку мы работаем – и по зарплатному проекту, и по проекту начисления стипендий – не с одним банком, то автоматически возник вопрос сотрудничества с другими банками, – говорит Сергей Бочаров. – «Сбербанк» при нашем посредничестве провел переговоры с «ВТБ» и предложил стать участником проекта. Конечно, там есть свои сложности. Это разные системы обработки информации, разные технические стандарты. При согласовании представители банков выяснили, что все реализуемо.

На сегодняшний день проект находится на стадии реализации конкурсных процедур, окончание которых намечено на середину марта 2020 года. Запустить систему планируется с нового учебного года.

Как получить карту

Чтобы система заработала, университету нужно закупить, прежде всего, считывающие устройства, которые будут установлены на всех точках входа в университет, электронные замки для серверных, компьютерных классов и некоторых других помещений – всего около 30 точек, находящихся под контролем единой системы. Понадобится провести дооснащение турникетами, модернизировать существующее оборудование для возможности считывания платежных карт, закупить необходимое программное обеспечение.

В университете рассчитывают, что с 1 сентября первокурсники получат уже не привычные электронные пропуски, а специальный выпуск банковских карт. Впоследствии и все сотрудники и студенты перейдут на эти карты. Если студент – держатель карты отчислится или выпустится из университета, сотрудники отдела безопасности заблокируют его пропуск и в корпуса университета он не попадет, но сможет пользоваться кампусной картой как обычной банковской.

Стоимость реализации кампусного проекта АлтГУ составляет 3 млн рублей, финансирование осуществляется за счет средств «Сбербанка» и «ВТБ».