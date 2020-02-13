В Барнауле продолжают обсуждать возможность создания и застройки земельного участка на территории Лесного пруда

В администрации города прошло очередное заседание рабочей группы по созданию искусственного земельного участка в районе дамбы на реке Барнаулке. В рабочую группу входят представители городской администрации, архитектурного сообщества, депутаты Барнаульской городской Думы, представители краевых ведомств – Министерства природных ресурсов и экологии, градостроительной инспекции.

Потребность Барнаула в свободных земельных участках для строительства школ, детских садов, поликлиник, особенно в центральной части города, очевидна. Не вызывает сомнений и тот факт, что территорию поймы Барнаулки обустраивать необходимо. В перспективе здесь могут появиться микрорайоны с многоэтажным жильем и объектами инфраструктуры.

Как сообщают в пресс-центре администрации Барнаула, с целью изучения опыта по созданию искусственных земельных участков и внесению соответствующих изменений в градостроительные документы комитетом по строительству, архитектуре и развитию города сделаны запросы в ряд российских городов, федеральных и региональных ведомств.

Полученная информация будет проанализирована и использована в дальнейшей работе. Одно из предыдущих заседаний рабочей группы его участники провели с выездом на Лесной пруд, на месте они ознакомились с территорией, рассматриваемой к созданию на ней искусственного земельного участка, уточнили его площадь и границы, а также градостроительное зонирование в соответствии с городскими Правилами землепользования и застройки.

— Чтобы поступательно двигаться вперед в решении вопроса, настоятельно рекомендуем инвестору подготовить проект планировки территории с учетом строительства социальных объектов. Наличие планировочного документа, по мнению участников рабочей группы, позволит визуализировать концепцию создания и застройки искусственного земельного участка, организовать более детально и предметно ее обсуждение, своевременно вносить необходимые уточнения, – отметил Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города.