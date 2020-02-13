В Барнауле началась подготовка к пропуску паводковых и талых вод

Снежный покров этой зимой в Барнауле в два раза выше нормы. Уже сегодня городские службы ведут активную подготовку к пропуску паводковых и талых вод.

В понедельник, 10 февраля в администрации Барнаула состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого заместителя главы администрации города города, руководителя аппарата Вячеслава Франка, в ходе которого речь шла о подготовке органов управления, служб и организаций краевой столицы к пропуску паводковых вод. В работе совещания приняли участие главы администраций районов города, руководители профильных комитетов, специалисты.

По словам начальника Алтайского ЦГМС Александра Люцигера, по состоянию на начало февраля по количеству выпавших осадков, наличию влаги в почве, степени ее промерзания и другим учитываемым метеорологами факторам ситуация сложная, но не выходящая за рамки многолетних наблюдений. За последние 20 лет подобная предпаводковая обстановка наблюдалась зимой 2000-2001 и 2016-2017 годов. В этом году снегозапасы в Барнауле составляют 176 процентов он нормы. Если весна будет похожа на прошлогоднюю, с дневными оттепелями и ночными заморозками, то часть воды впитается в почву, часть – выморозится.

— Но в последние годы аналогии работают все хуже. Ночной снегопад с воскресенья на понедельник показал, что ситуация может обостриться. В городе выпала почти месячная норма снега. Поэтому уже сейчас необходимо принимать превентивные меры, – подчеркнул Люцигер.

Начальник управления по делам ГО ЧС города Барнаула Владимир Драчев рассказал, что подготовка к пропуску паводковых вод и ледоходу в Барнауле уже начата. В декабре утвержден план предупредительных мероприятий по снижению негативных последствий паводка в 2020 году с общим объемом финансирования 16,3 млн рублей. При прогнозировании учтен опыт прошлых лет. Во время паводка 2017 года склоновыми стоками в Барнауле было подтоплено 70 придомовых территорий. Вода вошла на участки, в подполы, в подвалы многоэтажных домов. Водами Оби была подтоплена 41 придомовая территория в микрорайоне Затон.

Надеясь на лучшее, в ГО ЧС города рассматривают и готовятся к любым вариантам развития событий. При активном снеготаянии подтопление грозит 302 придомовым территориям, 23 участкам дорог и 8 социально значимым объектам города. Также обсуждались угрозы от разлива Оби Затону и поселку Ильича. В настоящее время определены пункты временного размещения жителей этих территорий в случае возникновения неблагоприятной обстановки. Проводится работа по определению мест на незатапливаемых площадках для вывода сельскохозяйственных животных.

На конец февраля запланирован смотр сил и средств, на март — работа комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, ряд штабных тренировок по действиям профильных органов по предупреждению и ликвидации возможных последствий паводка.

Вячеслав Франк: «При любом развитии паводковой ситуации необходимо усилить контроль за работой ливневых канализаций, гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов, своевременным ворошением снега и его максимальным вывозом с улиц города».