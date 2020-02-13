Уникальный диагностический аппарат появился у стоматологов региона

Поступивший в краевую стоматологическую поликлинику магнитно-резонансный томограф по своему функционалу не имеет аналогов в Барнауле и крае. Какая еще новая техника появилась на вооружении врачей этого медицинского учреждения и как это отразится на здоровье зубов пациентов?

Сразу несколько отделений краевой стоматологической поликлиники пополнились новой современной техникой.

— В рамках использования целевых субсидий краевого бюджета в лечебные кабинеты были приобретены 10 новых современных стоматологических установок, которые заменили уже отработавшее свой срок оборудование. В операционной появилась удобная и технологичная стоматологическая установка с необходимым комплексом функций. Техника максимально подстраивается под тело пациента и позволяет чувствовать себя комфортно даже во время самых длительных стоматологических и хирургических манипуляций, – демонстрирует полезные технологические обновки главный врач поликлиники Олег Ковалёв.

Новенький, с иголочки магнитно-резонансный томограф – это, пожалуй, главная гордость клиники. Он белым айсбергом разместился в рентген-кабинете и уже готов к приему своих первых пациентов. Полезных качеств у новой техники – тьма-тьмущая, а равных ему по функционалу в крае нет. С помощью этого аппарата можно более детально проводить исследования зубочелюстной системы, выявлять всевозможные стоматологические проблемы пациентов и, наконец, оценивать качество пломбирования корневых каналов.

— Томограф поможет в диагностике онкологии на самых ранних стадиях, выявит и уточнит локализацию мельчайших новообразований. Простота использования, удобство в работе, получение более четких снимков, специальный режим визуализации, низкая доза облучения для пациентов, возможность отслеживания движения нижней челюсти в режиме реального времени и многие другие функции этой современной медицинской техники позволяют качественно улучшить диагностику и лечение стоматологических заболеваний, – констатирует эффект от использования новой техники Олег Анатольевич.

Очередная пациентка усаживается в кресло для проведения диагностики. Рентген-лаборант Ульяна Прожорина нажимает кнопки на сенсорном экране новейшего томографа – задает программу исследования. Пара минут – и важное для врача черно-белое изображение поступает на монитор компьютера.

— Возможности у аппарата очень большие, – рассказывает Ульяна Анатольевна. – Томограф универсален. Он позволяет проводить исследования, начиная от сегмента одного зуба до полного 3D-сканирования всего черепа головы и шеи. Аппарат помогает докторам при ортодонтическом лечении, хирургических вмешательствах, имплантации зубов.

Как родные

Ранняя потеря зубов – ситуация в современном мире, увы, не редкая. Можно долго спорить о роли генетики и экологии в этом вопросе, но бесспорен факт: чаще всего пациенты сильно затягивают с посещением стоматологического кабинета.

— Чаще всего к нам приходят, когда зуб болит. Поэтому мы уже сталкиваемся с осложненным кариесом, пульпитом. К стоматологу надо приходить два раза в год. Даже если ничего не болит, – рекомендует стоматологтерапевт с 25-летним стажем Светлана Бояршинова.

Но потеря зуба – еще не катастрофа. В этом случае за дело берутся опытные ортопеды, зубные техники, задача которых сделать так, чтобы при протезировании восстановленные зубы ощущались человеком как родные.

— Закуплено пять артикуляционных систем, которых раньше в нашей поликлинике не было. Специальные аппараты – артикуляторы – позволят более индивидуально конструировать зубные протезы, учитывать все индивидуальные особенности. Также у нас появились две системы имплантации зубов и оборудование по лечению заболеваний пародонта, – отмечает Олег Ковалёв.

Перспектив много

На сегодняшний день в крае существует более 440 частных стоматологических структур. Тем не менее, как убеждены в краевой стоматологии, государственные клиники остаются актуальными и востребованными у населения.

— Благодаря реализуемым программам мы сможем создать конкурентную среду и обеспечить наших пациентов качественной стоматологической помощью. В этом году в краевой стоматологии заработают программы «Открытая регистратура» и «Бережливая поликлиника», которые направлены на сокращение очередей и повышение качества обслуживания.

На базе поликлиники будет создан организационно-методический центр стоматологической компетенции. В числе задач новой структуры – повышение квалификации докторов-стоматологов региона, а также комплектация стоматологами общей практики выездных бригад. Вскоре в крае будет запущен «Стоматологический поезд здоровья» и, соответственно, понадобятся и стоматологи для выездной работы в отдаленных селах региона.

Зубные советы

Достаточно чистить зубы два раза в день – утром и вечером. В течение дня после приема пищи достаточно ополоснуть рот водой или ополаскивателем. Можно 3-5 минут пожевать жевательную резинку.

Менять марку пасты рекомендуется всякий раз после того, как закончится тюбик. Отбеливающие пасты лучше использовать ограниченный промежуток времени. Зубные порошки — не чаще раза в неделю и при отсутствии заболеваний пародонта.

Модные сегодня аппараты для чистки зубов – ирригаторы – хороши, но без них вполне можно обойтись. Назначить использование этого аппарата может лишь пародонтолог при плохом состоянии десен.

Более 28 тысяч пациентов ежегодно проходят лечение в краевой стоматологии.