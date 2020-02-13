Студентки РАНХиГС участвуют во всероссийском конкурсе с проектом об истории культуры Барнаула

Третьекурсницы РАНХиГС принимают участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» – проекте по поддержке молодежных инициатив, направленных на решение социально-экономических проблем.

Для своего города

Ежегодно в конкурсе «Моя страна – моя Россия» пробуют свои силы тысячи россиян от 14 до 35 лет, авторы самых актуальных разработок получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях.

Речь идет не столько о научных изобретениях, сколько о проектах социальной направленности – им посвящено большинство номинаций. Барнаульские студентки выбрали направление «Мой город» – звучит довольно неопределенно, но мысль о том, какой проект актуален для Барнаула, у девушек появилась сразу.

— В конкурсе 20 номинаций. Когда мы увидели этот список, у нас возникли идеи по пяти из них, но в итоге мы остановились на том, в чем больше разбираемся и в чем видим потенциал – на проекте по популяризации культурного наследия Барнаула, – рассказывает одна из авторов проекта Анастасия Азанова. – Да и в пределах своего города и работать приятнее, и сразу видно результат.

Нина Лежинская добавляет:

— Я с самого детства занималась во всех возможных кружках: и танцы, и легкая атлетика, музыкальная и театральная школы, только живописи не было. Мне всегда были интересны разные аспекты искусства. А после того как мы с Настей побывали в Санкт-Петербурге, поняли, что и в Барнауле можно организовывать не менее достойные проекты.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Победителям выделяют гранты от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Молодежное пространство

По задумке студенток Алтайского филиала РАНХиГС, в краевой столице должно появиться место по типу свободного пространства, объединяющее творческую молодежь города.

— В идеале я вижу светлое, просторное помещение, желательно в историческом центре города. Чтобы была возможность делить пространство на зоны, затемнять его для просмотра видео, фоторепродукций картин, – описывает задумку Нина.

— Я представляю себе много декораций на разные темы: наподобие баннеров с афишами, которые ставят в кинотеатрах, только с обложками книг, предполагает Анастасия.

Но дизайн помещения – это еще только мечты. В проекте же разрабатывается программа мероприятий, те активности, которые девушки предлагают проводить для горожан.

— Они будут направлены на разные возрастные категории, – рассказывают студентки. – Это подростки 12-14 лет, молодежь 15-17 и 18-21 лет. У нас в городе уже есть мероприятия, которые проводятся для более взрослой аудитории и интересны ей – лектории об истории искусства в Шишковке, например. А мы хотим заинтересовать школьников и студентов, тех, кто ищет, чем себя занять. Хочется, чтобы ребята ждали этих встреч, где они могут и пообщаться, и узнать что-то интересное. Понятно, что дети могут приходить с родителями, и гостей старше 21 года мы выгонять не будем, но при разработке проекта ориентируемся именно на эти возрастные категории.

Обмен вдохновением

— Лекции про современное искусство – это сложновато, согласитесь? – говорит Анастасия Азанова. – Пришла я на одну такую лекцию, мало что понимая. Сидит мальчик – я потом узнала, ему 16 лет, – задает лектору вопросы, спорит, аргументирует свое мнение. В Выставочном зале музея «Город» постоянно бывают посетители примерно этого же возраста. Значит, это востребовано, это нужно подросткам и молодежи.

Для подростков планируется разработать несколько типов квестов, направленных на получение знаний о культуре: литературе, изобразительном искусстве, истории культуры, известных людях. Не на последнем месте и культура Барнаула. Кроме квестов, авторы проекта планируют проводить викторины, квизы, другие командные игры.

— Многие 15-17-летние ребята хорошо рисуют, пишут стихи, рассказы. Для них мы хотели бы проводить такие встречи, где можно было бы показать свои работы, почитать свои стихи, поделиться творчеством с теми, кому это тоже интересно, – продолжают девушки. – Хотелось бы проводить их раз в неделю, но, чтобы это не надоедало, менять форматы и тематику. Допустим, объявляем неделю литературы. И собираемся, чтобы обсудить литературные новинки или какие-то другие книги, которые нас зацепили. Грустно, что сегодня мы все больше общаемся онлайн, вместо эмоций человека видя только экран гаджета. Мы не против гаджетов, но мы за живое общение, потому что замечаем, что что-то теряем в навыках коммуникации. Люди зажимаются, когда приходится говорить с человеком, а не писать ему сообщение. Мы считаем, что живые беседы будут вдохновлять наших участников на что-то большее.

— При этом вы готовы продвигать проект, даже если не получите грант?

— Мы думали об этом еще до того, как узнали о конкурсе. Естественно, без гранта у нас не будет помещения, чтобы продвигать проект на серьезном уровне. Но мы смогли бы начать с самого простого: с кружков по интересам, «литературных беседок» по договоренности с кофейнями, лекториев на базе академии. Чтобы стать культурной столицей Сибири, всем культурным центрам города нужно объединяться, придумывать что-то совместное. Без денег сделать все это будет тяжело, не так красиво, но реально.

Если у вас есть идеи или вы хотите помочь проекту, обращайтесь по телефону 8-962- 809-14-91 (Анастасия Азанова).