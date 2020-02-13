Среди эвакуированных из китайского города Ухань девять барнаульцев

Напомним, 5 февраля два спецборта доставили в Тюмень из китайского Уханя 144 человека, решивших покинуть очаг распространения коронавируса. Как сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области, среди них как наши соотечественники, так и граждане других государств.

На базе тюменского санатория «Градостроитель» для эвакуированных организовали специальный карантинный центр. Сейчас специалисты собирают информацию, кто в какой город собирается уезжать после окончания карантина. Предварительно после карантина люди отправятся в 44 города России. Большинство собирается в Москву – 33 человека. По девять человек поедут в Санкт-Петербург и Барнаул. Восемь эвакуированных отправятся в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. По два человека поедут в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Еще планируют свои маршруты домой граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Организация перелета стала настоящей гуманитарной акцией под девизом «Своих не бросаем». Среди эвакуированных не туристы, а те, кто работает или учится в Китае. В основном это молодые люди. Есть и семьи, всего на двух бортах – четыре ребенка, младшему из которых семь месяцев.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, эвакуированные прошли полную дезинфекцию. В санаторий их доставили прямиком из аэропорта на специальных автобусах. Место, где расположили прибывших, находится в удалении от жилой застройки. Вокруг него установлено дополнительное ограждение, видеонаблюдение – внутри и снаружи, территорию охраняют сотрудники Росгвардии. В здании полностью автономные системы жизнеобеспечения (вода, канализация) и специальное оборудование для утилизации потенциально опасных отходов. Персонал центра работает в защитных костюмах. Медики, как и их пациенты, не могут покидать зону карантина все 14 дней.

Напомним, именно в Тюмени был зарегистрирован первый человек на территории РФ с диагнозом «инфекция, вызванная новым коронавирусом». Это китайская студентка Тюменского индустриального университета, которая после окончания карантина 11 февраля и получения результатов анализов, подтверждающих, что здорова, покинула инфекционную больницу Тюмени. Девушка не представляет опасности для окружающих людей и может вернуться к занятиям.

Тем временем не все тюменцы с пониманием отнеслись к тому, что их регион стал карантинной зоной. Люди боятся заражения и весьма агрессивно отзываются в адрес вернувшихся из Китая. Специалисты-инфекционисты уверяют, что находящиеся в данный момент на карантине не представляют угрозы для окружающих. Для поддержки россиян в Сети развернулся флешмоб «Своих не бросаем».

Многие тюменцы отправляют открытки с добрыми пожеланиями людям, которые вернулись из охваченного коронавирусом Китая и временно вынуждены находиться в зоне карантина.