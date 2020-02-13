Парламентский контроль: как принимались новые законы в Алтайском крае в 2019 году

Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань в ходе пресс-конференции рассказала журналистам городских и краевых СМИ о реализации права законодательной инициативы Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном собрании в 2019 году.

По словам Стеллы Штань, активность исполнительных органов власти связана с реализацией законодательного сопровождения национальных проектов, вопросов, касающихся бюджета, стратегии, плана социально-экономического развития.

Как отметила Стелла Ивановна, межведомственное обсуждение на заседании Правительства, позволяет учесть мнение всех, кто заинтересован и будет заниматься правоприменением законов. Например, законопроект о государственных информационных системах и закон об особо охраняемых природных территориях, которые рассматривались на заседании Правительства, были дополнены конструктивными предложениями специалистов-управленцев.

Часто стала применяться такая форма взаимодействия, как совместная разработка законов с профильными комитетами. Здесь соединяются интересы законодательной и исполнительной власти. Примером служит закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края». В него вносится много изменений, и порой главам поселений, арендаторам бывает сложно следить за ними. Тем не менее, Лесной кодекс постоянно меняется и надо оперативно на это реагировать, в чем и помогает сотрудничество двух властных ветвей.

Наиболее яркий пример совместной отработки – законопроект о запрете розничной продажи снюсов несовершеннолетним. В конце прошлого года поступило поручение от Губернатора решить этот вопрос. Сейчас в Госдуму зашел законопроект, касающийся более жестких ограничений на продажу снюсов, на региональном уровне тоже продлится работа по корректировке проекта.

Как отметил председатель АКЗС Александр Романенко, вопросы парламентского контроля надо усиливать.

— Мы к этому готовы, в конструктиве работаем в рамках парламентского контроля, – сказала Стелла Штань. – В 2019 году впервые была применена такая форма (а теперь она будет постоянной), как публичный отчет Губернатора об оценке качества оказываемых услуг в области здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения. Это тоже элемент парламентского контроля.

Также Стелла Штань рассказала о планах на ближайшее будущее. Так, на 2020 год ставятся задачи законодательного сопровождения национальных проектов. Сейчас анализируется все, что было сказано в послании Президента, с точки зрения корректировки законодательства. В адрес Губернатора уже поступило письмо от фракции «Единая Россия», касающееся подходов к материнскому региональному капиталу. Вопросы отработают и представят предложения депутатам.

Вторая часть, которая отразится на пакете законов, вносимых Губернатором и Правительством, – это поправки в Конституцию. В 34 закона планируется внести изменения в случае принятия поправок в том тексте, который существует сейчас. Базовыми для Алтайского края станут законы № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Под них так или иначе будет корректироваться и региональное законодательство.

Из 124 законов, рассмотренных в 2019 году, 78 были внесены Губернатором и Правительством Алтайского края, что значительно больше, чем в 2018 году.