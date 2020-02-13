Однолодочники: они не знали, что такое гребля, но захотели стать чемпионами

С января на базе училища олимпийского резерва заработал интернат. С начала третьей четверти 23 шестиклассника живут в общежитии АУОР и тренируются под руководством Руслана Мамутова.

Вложения в экономию

— Здесь у нас раньше работали мировые судьи, – открывает дверь первого этажа одного из корпусов училища олимпийского резерва его директор Евгений Трубников.

Теперь на месте судейских кабинетов – комнаты интернатовского общежития. Нас встречает дежурный, а также одна из воспитателей интерната Евгения Бурова. Уроки на сегодня закончились, сейчас у ребят время внеклассных занятий. Накануне была годовщина окончания Сталинградской битвы, и они как раз смотрят документальный фильм о ней. Через час придет тренер Руслан Мамутов и поведет их на тренировку.

Основное обучение в УОР на базе 21 отделения идет по программе 9-11-х классов. Открыть интернат для детей более юного возраста, по словам Трубникова, хотели давно, а сейчас словно звезды сошлись: и возможность появилась, и помещение освободилось, и партнеры, краевая федерация гребли, оказала серьезную помощь. Ремонт общежития провели на средства, выделенные в рамках краевой инвестпрограммы (2,4 млн рублей), а федерация помогла инвентарем, бытовой техникой.

— Открытие интерната даже позволит экономить бюджетные средства, – говорит Евгений Трубников, и на вопрос «как это?», объясняет: – У нас содержание одного спортсмена на три года, от поступления до выпуска, около 400 рублей. При этом поступают ребята разного уровня, достаточное количество после выпуска в спорте не остаются. То есть КПД невысок. Сейчас же дети с шестого класса будут посещать профильные тренировки, к девятому, когда уже будет идти серьезная работа на результат, они будут подготовлены под требования гребли.

Основа и резерв

Всю осень шел набор. Руслан Мамутов, руководство училища и федерации гребли ездили по краю, рассказывали в сельских школах о проекте.

— Честно скажу, мало кто из детей в селах знает, что такое гребля, приходилось на проекторе показывать соревнования, рассказывать о спортсменах, лодках, – рассказывает Руслан.

Желающих попробовать свои силы нашлось немало – конкурс был почти два человека на место. Брали не всех, в Барнауле кандидатам в гребцы устроили испытание по физической подготовке. В итоге отобрали 23 человека, кое-кого оставили в резерв – не исключено, что в процессе учебы, особенно когда начнутся интенсивные профильные тренировки, кто-то уйдет. Кстати, на вступительных испытаниях приходили даже двойни – братья с сестрами. И так получилось, что девчонок взяли, а пацаны пока в запасе. Девчонок в интернате больше – 16. И это не случайно – в женской гребле конкуренция меньше, чем в мужской, а во главу угла ставится конечный результат, девчонкам во взрослом спорте объективно пробиться будет проще.

Мамы…

Учеба началась с января. Правда, поначалу пришлось бороться с ОРВИ, но инфекция отступила.

Быт у ребят достойный – светлые комнаты, оснащенные душевые и бытовые помещения. Живут кто по одному, кто по трое.

Специально к открытию интерната училище взяло на работу четырех воспитателей. Работают они сутки через трое. Евгения Бурова сама только полгода назад приехала в Барнаул из Владивостока. По удивительному совпадению, там она тоже работала в местном училище олимпийского резерва педагогом-организатором, а одним из ее воспитанников был Иван Штыль – именно с ним за место в сборной перед Олимпиадой 2016 года конкурировал представитель Алтайского края Андрей Крайтор.

За воспитателями – организация всего дня. Утром разбудить, проследить, чтобы все встали, заправили кровать, умылись, сводить на завтрак, отправить на уроки. Потом встретить, организовать внеклассное занятие, передать с рук на руки тренерам. После этого снова встретить, заняться с ними уроками, вечером уложить спать. При этом каждый из воспитателей старается организовать и тематический досуг воспитанников. Одна знакомит с историей страны, вторая занимается финансовым воспитанием, учит планировать бюджет, третья рассказывает про здоровый образ жизни, сон и питание, четвертая отвечает за интеллектуальное развитие, водит в музей – недавно, например, всем классом побывали в краеведческом, о чем даже гласит небольшая стенгазета в помещении общежития.

На двери каждой комнаты – фамилии живущих в ней. В глаза бросается одна – Анна Пискун. Неужто сестра Артёма, одного из самых перспективных наших гребцов? Нет, оказалось, однофамилица. Вот такая гребная фамилия.

В одной из мальчишеских комнат на стене замечают здоровенный махровый халат. Это что ж за шестиклассники такие?

— А это у нас Саша Ланг. Что вы хотите, у него уже сейчас 46-й размер ноги, – говорит воспитатель.

…и папа

Сейчас в интернате учатся дети из семи районов края. Есть и соседние с Барнаулом, например, Новоалтайск и Белоярск, а есть те, кто приехал за сотни километров из Благовещенки, Поспелихи, Тюменцева. Живут дружно, по родителям не скучают, домой не просятся.

— Мы здесь изучаем историю, русский язык, математику, иностранный, – перечисляет Доминика Кречетова.

Кормят тоже прекрасно.

— На обед давали суп с лапшой и кашу. Кашу не стала, зато супа съела две тарелки, – хвастается Маргарита Мартынова.

Ребята подтверждают: о том, что такое гребля, что бывают каноэ и байдарки, до интерната почти никто не знал. Со знанием спортсменов тоже туго: называют Артёма Пискуна да Сергея Шубенкова.

— Шубенков у нас тут в училище бегает, – добавляет Семён Гусынин.

Серьезно спортом до интерната занимался только один из мальчишек – греко-римской борьбой и самбо. Поэтому задача у наставника Руслана Мамутова на самом деле непростая. Как оказалось, некоторые даже плавать не умеют – а как без этого в гребле?

— Сейчас у нас ОФП. Бегаем, ходим в бассейн, укрепляем торс, мышечный корсет, стараюсь давать такие упражнения, чтобы уже сейчас они понимали, как держать весло, управлять лодкой, – рассказывает Руслан.

На воду юные спортсмены выйдут, как только начнется сезон. Тогда же понемногу начнут определяться и со специализацией – кому в байдарку, кому в каноэ.

Если воспитатели для ребят в интернате – мамы, то Руслан – общий папа.

— Работы, конечно, много. Дети сельские, непосредственные. Надо не только тренировать, но и объяснять, как общаться, как спрашивать, даже во что одеться. Пока ребята все это воспринимают с интересом, как приключение, нет еще той ответственности за результат. Но это все придет, – уверен Руслан Мамутов.

Пока интернат работает для гребцов, хотя предусмотрены единичные места для представителей других видов спорта. В следующем учебном году нынешние воспитанники перейдут в седьмой класс, а в августе будут отбираться новые шестиклассники. За три года интернат должен выйти на полную мощность. Обучение, проживание и тренировки бесплатные.