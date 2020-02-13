Как организована работа городского электротранспорта в Барнауле

Нынешняя зима, снежная даже для Сибири, доставила хлопот не только дворникам, дорожным службам и автомобилистам. Только в январе трамваи и троллейбусы вынужденно стояли на путях из-за 38 ДТП автомобилей, еще в 12 случаях сами стали участниками аварий.

Центральная диспетчерская станция МУП «Горэлектротранс» – это большой, разделенный стеклянной перегородкой зал, в котором за мониторами компьютеров работают операторы, центральный и старший диспетчеры. Это они помогают нам быстрее дождаться трамвая или троллейбуса, обеспечивают интервал их движения.

Ежесуточно здесь работают пять операторов. В зале какофония от голосов водителей с городских маршрутов, команды операторов. Начальник станции Наталья Грошева рассказывает: «Как-то пришла женщина – водитель трамвая: «Я устала. Может, мне в операторы пойти, посидеть спокойно, не на рельсах?». Я говорю: «Приходите посмотрите, и оформим вас стажером». Буквально час понаблюдала она, как операторы работают, и сказала: «Нет, в вагоне как-то спокойнее».

Оператор Алла Буракова показывает нам на мониторе разноцветные квадратики на разноцветных линиях маршрутов. Каждый оператор ведет от 30 до 40 единиц подвижного состава, то есть трамваев или троллейбусов. В случае сбоя в движении Алла дает команду водителю следующего вагона – например, не торопиться на ближайших остановках, ждать пассажиров, чтобы впередиидущий вагон успел оторваться и интервал движения восстановился.

Обрыв провода

Вот как раз ситуация, когда на остановках на проспекте Калинина пассажиры будут нервно поглядывать, не идет ли трамвай. А он не идет. На трамвайно-троллейбусном пересечении проспекта Космонавтов и малой улицы Малахова обрыв контактного провода. Движение на участке остановилось. Тамара Ледовская, центральный диспетчер, пока не знает, по какой причине произошел обрыв, но на мониторе ее компьютера через установленный в кабине водителя трамвая видеорегистратор мы наблюдаем, что на линии стоит технический автомобиль энергослужбы, работают монтеры. Впрочем, не удивительно. Прошедшей ночью в городе выпала почти месячная норма снега. Кроме ремонтников, трамвайный регистратор показывает и согнувшиеся под шапками снега деревья и провода контактной линии в толстой ледяной шубе.

Тамара Валерьевна поясняет, что сейчас трамваи и троллейбусы на этом участке идут измененным маршрутом. «Единицу мы развернули от узла проспект Ленина – улица Северо-Западная в сторону улицы Антона Петрова, девятый маршрут разворачивается через кольцо на Восточном, со стороны узла РТИ единица разворачивается на улицу Малахова, а первый троллейбус – на улицу Матросова».

Видеорегистраторы, установленные в вагонах трамваев и троллейбусах, помогают не только службам Горэлектротранса. Часто записи запрашивает полиция, ГИБДД, чтобы прояснить истинную картину ДТП, если оно могло попасть в объектив видеорегистратора. С помощью записей регистраторов, установленных в салонах автобусов и троллейбусов, ищут вышедших из дома и потерявшихся людей и даже ловят карманных воров.

150 000 пассажиров в месяц перевозит горэлектротранспорт в Барнауле. 139 трамваев и 44 троллейбуса ежедневно выходят на городские маршруты.

Уступай трамваю путь

Самый сложный участок, по мнению операторов, это улица Челюскинцев. Много различных оптовых баз, а значит, и громоздких неповоротливых фур. Они, бывает, буксуют, ломаются, а трамвайная линия на этом участке не выделена, автомобили двигаются по трамвайным рельсам. Поэтому здесь огромный железный вагон, тренькающий звонком мелкой малолитражке, мол, уступай трамваю путь, дело привычное и обычное. Нередко трамваи буксуют, как здесь говорят, на тяжелых профилях, то есть на подъемах. Это и улица Челюскинцев, и проспект Красноармейский, подъем на Змеиногорский тракт. Трос трамваю не требуется, а вот песок у водителей всегда при себе. При необходимости и своим коллегам, забуксовавшим автомобилистам, отсыпают, не жалея. Этой зимой на улице Анатолия трамваем даже пожарный автомобиль из сугроба вытащили. Часто и пассажиры выходят из вагона, чтобы помочь забуксовавшему на путях автомобилисту. А такое бывает нередко. «Вчера было ДТП с пострадавшей. Женщину увезли в больницу. Полиция не разрешала водителю троллейбуса уезжать с места происшествия, пока участницу ДТП не привезут с медосвидетельствования. Троллейбус простоял 1,47 часа. В таких случаях мы стараемся догонять время за счет стоянок и остановок. Если людей немного, то на остановках трамваи, троллейбусы не стоят, не ждут пассажиров, высадка-посадка, и дальше в путь», – рассказывает Тамара Ледовская.

Операторы работают сутками. К полуночи, когда электротранспорт заходит в депо, оформляют путевые листы, считают километражи и делают отчеты. Утром, в шестом часу, выпускают трамваи и троллейбусы на линию, организуют работу, выстраивают интервал движения и готовятся к передаче дежурства. В девять часов утра заступает следующая смена.

Вот оператор объявляет по рации: «Внимание, водители! На Космонавтов движение открыто. Трамваи 1, 8, 9, 10 идут по маршруту. Повторяю…». Значит, контактный провод починен и пассажиры на проспекте Калинина скоро дождутся своего трамвая. Но тут снова сработала рация. Водитель трамвая сообщил, что на пересечении улиц Челюскинцев и Папанинцев газель и иномарка столкнулись на путях. Трамвай не автомобиль, место ДТП бочком, по обочине не объедет. Оператор уже хотела было разворачивать следующие пятым маршрутом вагоны, но кажется, на этот раз обошлось, водитель снова вышел на связь и сообщил, что машины разъехались. Путь свободен.

В МУП «Горэлектротранс» за январь зарегистрировано 109 случаев задержек электротранспорта на линии продолжительностью 86 часов 54 минуты.