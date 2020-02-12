Выставка, где можно увидеть Барнаул глазами студентов-архитекторов, открылась в краеведческом музее

Студенческие работы будущих архитекторов представлены на выставке «Барнаул – вчера, сегодня, завтра» (6+), посвященной сразу двум юбилеям – предстоящему 290-летию нашего города и 25-летию со дня первого набора в Барнауле студентов-архитекторов.

Абсолютно музейная тема

Эта выставка была организована краеведческим музеем совместно с Институтом архитектуры и дизайна, действующим при Алтайском техническом университете. Именно здесь четверть века назад впервые открыли новую и очень важную для города специальность – «дизайн архитектурной среды» при кафедре архитектуры и градостроительства.

По мнению директора краеведческого музея Натальи Вакаловой, архитектура – абсолютно музейная тема, ведь этот вид искусства тесно связан с историей, искусствоведением, философией, наукой и техникой. Но главное, для чего были собраны студенческие работы в одном из залов музея, – посмотреть, как видят будущее Барнаула студенты, люди, которым предстоит совершенствовать его облик.

— Важно понимать, что архитектура города с годами должна меняться, приходить в соответствие с настоящим временем, – считает директор ИнАрхДиза Сергей Поморов. – Но студентам многое предстоит сделать и для сохранения исторического наследия, для того, чтобы вписать здания прошлого в современный контекст.

Кстати, это только кажется, что студентам-архитекторам еще не скоро представится возможность повлиять на городское пространство. Известны здания, украсившие барнаульские улицы, «сочиненные» еще в вузе. Одно из них – бизнес-центр «Парус» на берегу Оби, который был воплощен на основе студенческого проекта. На выставке же можно увидеть как работы, созданные на конкурсной основе (к их числу относится проект сквера возле Шишковки), так и фантазийные объекты, которые молодым людям очень хотелось бы увидеть в городе (это, к примеру, Многофункциональный центр на Павловском тракте, напоминающий космический корабль).

— У студентов есть крылья за плечами, они не оглядываются на авторитеты, мыслят свободно и творчески, – рассуждает заместитель директора ИнАрхДиза Михаил Диндиенко. – Правда, чаще всего их идеи так и остаются на уровне бумажных проектов. Однако и в таком воплощении можно проследить тенденции в архитектуре. Известен такой архитектор, как Иван Леонидов, которого сейчас считают ярким представителем русского авангарда и конструктивизма. При жизни из его многочисленных проектов был воплощен только один – построена необычная лестница в Кисловодске. Зато впоследствии именно его бумажные проекты легли в основу современных зданий, необычных архитектурных решений.

Переосмысление городской среды

Есть среди студенческих работ и чертежи, ставшие частью больших проектов, таких как «Барнаул – горнозаводской город», выполненных командой Сергея Поморова, а также работы, в которых ребята занимаются переосмыслением городской среды. Это и проекты-представления о том, как может выглядеть современный мусороперерабатывающий завод, о том, как лучше вписать в исторические кварталы современные здания.

— Главное, чтобы городской архитектурой занимались люди, влюбленные в наш город, – говорит вице-президент Союза архитекторов России, архитектор Пётр Анисифоров. – В первую очередь это должны быть романтики, бережно относящиеся к прошлому и стремящиеся привнести в современность что-то свое.

И в этом смысле известно немало хороших примеров. Допустим, Максим Максименко и Дмитрий Индюков руководители известной архитектурной мастерской MDVA-studio, на счету которой не только индивидуальные проекты загородных домов, но и формирование современных музейных пространств.

— Да, я тоже выпускник ИнАрхДиза, – делится Максим Максименко. – Однако, находясь на этой выставке, испытываю бурю эмоций, в том числе и ревностных по отношению к современным студентам. У них больше возможностей участвовать в различных конкурсах, проявлять себя, практиковаться. И, кстати, здесь я увидел несколько работ, авторов которых мне хотелось бы пригласить в нашу студию на стажировку.

Выставка будет работать до 22 марта в Алтайском государственном краеведческом музее (ул. Ползунова, 46).