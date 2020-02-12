Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия завершились в Барнаульском юридическом институте МВД России

Всероссийские спортивные соревнования МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия проходили в стрелковом комплексе Барнаульского юридического института МВД России с 3 по 7 февраля. Участниками турнира стали более 250 сотрудников МВД России из 42 команд разных регионов страны.

Спортсмены состязались в классических и «скоростных» упражнениях стрельбы из пистолета. На завершающем этапе 16 сильнейших спортсменов встретились в дуэльной стрельбе (упражнение ПБ-14) – самом престижном и зрелищном виде соревновательной программы.

По итогам состязаний в командном зачете первое место заняли представители ГУ МВД России по Красноярскому краю, «серебро» у команды Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, третью ступень пьедестала почета заняли стрелки Орловского юридического института МВД России.

В личном первенстве среди стрелков Алтайского края победителями стали Мария Кудина (БЮИ, упражнение ПБ-8), Кристина Злотникова (БЮИ, ПБ-14)

Награды победителям и призерам вручили заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, заместитель начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю – начальник полиции Александр Лаас, врио начальника БЮИ МВД России Николай Тарасов, заместитель начальника БЮИ МВД России (по учебной работе) Александр Мягков, старший инспектор по особым поручениям Управления организации подготовки кадров ДГСК МВД России Денис Иванков, заместитель председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо» Александр Суховерхов, представитель фонда Героя России Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» Наталья Хан.