С именами героев: в Алтайском крае завершилась патриотическая акция «Снежный десант – 2020»

Бойцы студенческих отрядов вернулись из сел и деревень Алтайского края, где на протяжении 10 дней проводили лекции, мастер-классы, концерты, юридические консультации, помогали в уборке снега пенсионерам и инвалидам.

В Год Памяти и Славы большое внимание в ходе «Снежного десанта» уделили ветеранам Великой Отечественной войны. Бойцы отряда «Созвездие» в рамках акции встретились с ветераном войны в Каменском районе, а ребята из отряда «Горизонт» узнали о связи Волчихинского района с Гражданской, Великой Отечественной и первой чеченской войнами.

Бойцы «Горизонта» побывали у труженицы тыла Марии Ивановны Хорошун, в годы войны по 13 часов в день работавшей на заводе, грузившей изготовленные зенитные снаряды. По состоянию здоровья Мария Ивановна не смогла прийти на вечерний концерт, традиционно проходящий в каждом населенном пункте на маршруте «десанта», но студенты быстро нашли решение проблемы: они показали лучшие творческие номера прямо у нее дома.

В самих отрядах тоже кое-что изменилось в связи с Годом Памяти и Славы. В ходе акции студенты изучали историю сел и подвиги их уроженцев-фронтовиков, и по итогу «Снежного десанта – 2020» каждый отряд присваивает себе имя одного из уроженцев того района, в котором работал отряд этой зимой. Так, среди алтайских студотрядов появились ОСД «Аквилон» имени Дмитрия Никитовича Кочергина, ОСД «Ледовый» имени Александра Мефодьевича Птухина, ОСД «Попутный ветер» имени Анатолия Яковлевича Тютюнникова, ОСД «Горизонт» имени Григория Артёмовича Найдёнова, ОСД «Снежный барс» имени Василия Ивановича Осипова. Новые названия закрепляются за отрядами на весь год.

— У нас это уже вошло в традицию, – объясняют в Алтайском краевом штабе студенческих отрядов. – Подобная акция проводилась в 2015 году, к 70-летнему юбилею Победы, тогда отрядам тоже присваивались имена участников Великой Отечественной войны. Такой сменой имен отрядов мы показываем, что никто не забыт, что мы знаем о подвигах своих земляков, и таким образом прославляем их имена. Ведь «Снежный десант» – акция патриотическая, а привлечение внимания к подвигам земляков – один из путей патриотического воспитания молодежи.

Имена студенты выбирали совместно с представителями муниципалитетов районов, в которые ездили. Бойцы отряда «Прометей» имени Александра Петровича Калашникова биографию своего героя изучили досконально. Как сын кузнеца из села Староалейского, окончив семь классов и поработав в зерносовхозе, поехал учиться педагогике. Как отличился в боях при форсировании Днепра. Как был награжден орденами Ленина, «Красной Звезды», представлен к званию Героя Советского Союза, но награду получить не успел – погиб в октябре 1943-го. Кстати, в селе Куцеволовка, где он похоронен, именем алтайского героя названа улица.

В акции приняли участие 450 студентов, а также два отряда ветеранов студотрядовского движения. Эти коллективы завершили свой «десант» раньше остальных: «Старая гвардия» и «Зимний аккорд» отработали в Первомайском и Павловском районах по три дня, посетив, соответственно, по три села.