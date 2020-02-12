Представитель Росгвардии ответил на вопросы горожан, касающиеся оформления разрешения на хранение оружия, работы в ЧОПах

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы (по Индустриальному, Ленинскому, Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам города Барнаула) Управления Росгвардии по Алтайскому краю Александр Долматов провел прямую линию для читателей «Вечернего Барнаула».

Я б в охранники пошла

— Здравствуйте. Меня зовут Вера. Подскажите, может ли женщина стать частным охранником? Где этому учат?

— Женщин частных охранников у нас предостаточно. В федеральном законе «О частной охранной деятельности» в ст. 11.1 говорится, что для того, чтобы стать частным охранником, нужно пройти обучение. В Барнауле такую услугу предоставляют три организации: «Охранник-Б» на пр. Ленина, 154/2, «Факультет» на ул. В. Кащеевой, 18 и «Динамо-Центр» на ул. Никитина, 55. Чтобы учиться там, вам надо пройти медицинскую комиссию, взять в многофункциональном центре справку об отсутствии судимости. После окончания обучения обращайтесь к нам в центр лицензионно-разрешительной работы, на ул. Панфиловцев, 21а. Предоставите свидетельство о прохождении обучения, медицинские справки, копию трудовой книжки, две фотографии 3 на 4 см. И вам выдадут удостоверение частного охранника, если не будет препятствующих оснований.

Сдавайте – вам зачтется

— Вас беспокоит Вячеслав. Мне от дедушки досталось охотничье ружье. И оно, скорее всего, не зарегистрировано. Говорят, его можно сдать в органы и получить за это деньги. Как это сделать?

— Если оружие не зарегистрировано, значит это незаконно хранящееся оружие. Поставить его на учет уже никак не получится. Вариант тут один – добровольная сдача. Вы можете обратиться напрямую к нам, на ул. Панфиловцев, 21а, или в любой отдел полиции. Принесите с собой ружье и заявление о добровольной сдаче. Либо можете позвонить нам по телефону 47-52-00, и мы сами приедем, заберем оружие, проведем проверку на предмет наличия состава преступления. После этого будет принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оружие направят на экспертизу, чтобы выяснить, пригодно оно или непригодно к использованию, потому что от этого зависит сумма выплаты. И затем вам выплатят деньги.

Хочу стать охотником

— Меня зовут Юрий. Я хотел бы стать охотником. Скажите, мне надо сдавать какой-то экзамен, получать разрешение на оружие?

— При первоначальном приобретении нужно пройти обучение по владению оружием. У нас в городе есть три заведения, которые обучают, в том числе и обращению с гражданским оружием: газовым, травматическим, гладкоствольным. В конце сдается экзамен, на котором присутствует наш представитель. Экзамен включает ответы на тестовые вопросы и непосредственно стрельбы. Сдав его, вы сможете приобрести собственное оружие. Если вы покупаете оружие самообороны, то раз в пять лет вам надо будет проходить плановую проверку знаний в тех же образовательных учреждениях. Охотники такую проверку не проходят.

Приобретение оружия у нас лицензируется. Вам выдадут лицензию на шесть месяцев, в течение которых вы сможете его купить. После лицензии можно получать разрешение на хранение и ношение оружия, которое действует пять лет. По истечении этого срока его надо будет продлить, подав документы не менее чем за месяц до его окончания.

— Скажите, а есть какие-то правила хранения оружия?

— Оружие должно храниться в металлических ящиках либо в деревянных, обитых железом, которые обеспечивают его сохранность. Например, сейф массой 10-15 кг сохранность обеспечить не может, поскольку его можно легко унести в руках. Соответственно он должен быть прикреплен к стене. Естественно любой сейф должен закрываться на замок, так как права доступа к вашему оружию никто, кроме вас, не имеет, ни дети, ни жена.

На охоту к соседям

— Я хотел бы съездить поохотиться в Новосибирскую область. Как правильно транспортировать оружие? Ружье я вожу в чехле. Но вроде бы патроны надо везти отдельно в специальном ящике… Нужны какие-то документы?

— Транспортировка оружия на всей территории России осуществляется на основании разрешения на хранение и ношение. Больше никаких документов оформлять не нужно. Регламентируется это постановлением Правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года. Специальных металлических ящиков для перевозки патронов не нужно. Можете везти их просто в патронташе. Главное, чтобы боеприпасы транспортировались отдельно от оружия.

Согласно постановлению Правительства Алтайского края № 160 от 6 мая 2019 года, вознаграждение за пригодное к использованию оружие с нарезным стволом составляет 6500 рублей, за гладкоствольное – 5000 рублей, травматическое – 1650 рублей. Боеприпасы всех калибров принимаются по 6 рублей.