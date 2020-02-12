Как в вузах Барнаула отметили День российской науки

Высшие учебные заведения Барнаула широко отметили День российской науки. И хотя во всей стране он отмечается 8 февраля, в нашем городе научным событиям была посвящена целая декада.

С 3 по 12 февраля в Алтайском государственном медицинском университете проходил научно-практический форум «Неделя науки АГМУ»: это и экскурсии в лаборатории, и мастер-классы, и научно-практические конференции по разным направлениям медицины.

Алтайский государственный университет подхватил научный марафон 5 февраля мастер-классом по подготовке научных стартапов. Его участниками стали барнаульские школьники, студенты, молодые ученые не только классического университета, но и других вузов региона. В программу Дней науки в опорном вузе вошел и мастер-класс по поиску и подбору изданий для публикации научных статей, затем для всех желающих на базе вуза прошли открытые лекции от преподавателей-историков АлтГУ.

Впервые опорный вуз Алтайского края опробовал формат научно-просветительской викторины «Открытая лабораторная» – международного проекта, который проводится в День науки в разных городах мира. Это не просто проверка научной грамотности – уже после викторины участники детально разбирают вопросы, с которыми не удалось справиться. Так участники узнают о новейших достижениях науки: химии и физики, биологии и нейробиологии, информатики и астрономии. Причем одна из площадок ориентирована на самых юных барнаульцев – детей 7-12 лет, которые уже в этом возрасте начинают интересоваться научными исследованиями.

Не обошлось и без традиционных ежегодных мероприятий. Так, в Алтайском государственном техническом университете в День российской науки в очередной раз состоялись научно-популярные лекции, открытые занятия и выставка научно-технических достижений ученых АлтГТУ, в том числе проектов, реализованных совместно с региональными предприятиями Алтайского края. Украшением выставки стала экспозиция Института архитектуры и дизайна, который предложил макеты проектов по развитию благоустройства территорий Барнаула и Алтайского края.

А в Алтайском госуниверситете в этот праздник по традиции вручили «научные Оскары» – памятные знаки «Пламя науки». Они достались людям, которые в прошедшем году оставили след в алтайской науке: молодым ученым, изобретателям, научным изданиям, исследовательским коллективам, стартап-лидерам, научным обозревателям. В этом году «Пламя науки» охватило 10 номинаций. Эта награда вручается в университете четвертый год.

В День науки университетские коллективы поздравил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко:

— Наука Алтайского края на карте Российской Федерации представлена ярко, разными научными школами, и мы, конечно же, будем способствовать дополнительной поддержке развития вузовской науки на территории Алтайского края, – отметил глава Минобрнауки региона.