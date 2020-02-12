Как Бьёрндален в молодости: в Барнауле прошла традиционная гонка «Лыжня России»

В воскресенье в ленточном бору собрались любители главного зимнего вида спорта – лыж. Погода всячески старалась отменить традиционную всероссийскую гонку «Лыжня России», но сделать этого не смогла – все прошло по плану.

Шаг вправо – сугроб

Прошедшие выходные прошли в Барнауле под знаком лыж. В субботу стартовали участники эстафеты на призы газеты «Алтайская правда», а в воскресенье настал черед «Лыжни России». Что интересно, многие успели выступить и там, и там.

Организаторы совершили почти подвиг, готовя трассу к соревнованиям. Несколько дней ее укатывал ратрак, который специально на огромном трале привезли с «Авальмана». Все опасались дождя, обещанного то на вечер субботы, то на утро воскресенья, но его не было. Трасса в конечном итоге получилась жесткая, очень скользкая, но лыжи ехали замечательно. А вот далеко за ее пределы уходить было нежелательно. Я шагнул чуть в сторону, пропуская стартовавшую группу, и ухнулся по самое не хочу. Хорошо коллеги из «Алтайского спорта» вытащили, а то сидел бы в сугробе до весны.

Звездный состав

Начальник отдела регионального Минспорта Пётр Кобзаренко, характеризуя «Лыжню России», отметил одну из ее особенностей – здесь на лыжне могут встретиться и любители-новички и профессиональные спортсмены. И действительно, в старшей группе состав участников порадовал громкими именами. Кирпиченко, Денисов – да так вообще можно подумать, что тут сборная России. Но не совсем. Кирпиченко – не Яна, а Наталья, мама нашей восходящей звезды лыжного спорта. А Денисов – не Виталий, участник Олимпиады, а Никита, его сын, впрочем, тоже член сборной России, пусть еще и юниорской. Тут еще им в компанию известные лыжницы Елена Серохвостова, Марина Зятькова – в общем, составчик что надо.

— У меня до спартакиады большой перерыв в соревнованиях, поэтому сегодня стартую, чтобы трассу почувствовать, скорость не потерять, – говорит Никита Денисов. – Да в любом случае я бы сегодня вышел на лыжню, постоянно в ней участвовал, когда еще любителем был.

Вчера и сегодня

Но начали соревнования с самых младших. Два километра на лыжах – что глазом моргнуть. И вот уже трое мальчишек из Павловска, финишировавшие первыми, обсуждают гонку.

— Я как-то даже не устал. Вчера устал, а сегодня нет, – рассказывает ставший победителем Данил Бессуднов.

Судья-информатор весело и зычно знакомит болельщиков с ходом борьбы на трассе:

— Вот финиширует вторым мастер спорта Максим Соколов. Вы посмотрите, как легко идет, как Бьёрндален в молодые годы.

Болельщики улыбаются. Кто-то идет есть гречку из полевой кухни, кто-то остается посмотреть на местного Бьёрндалена. Семья Рычко из Тальменки обсуждает свой результат.

— Вчера (в эстафете «Алтайской правды». – Прим. авт.) были первыми, сегодня вторые, – рассказывает Евгений, глава семейства. – Но сегодня и борьба была пожестче.

— У нас папа спортсмен и подтянул всю семью, – рассказывает его супруга Наталья. – Сначала на районные соревнования ездили, потом на краевые, а сейчас и на всероссийских бываем, и так уже семь лет.

Евгений Жаворонок из Власихи тоже пришел с семьей – но стартовал только с дочкой и ее друзьями из спортшколы № 6.

— Каждые выходные катаемся для души. И у себя в лесу, и тут на «Лыжне здоровья», и на Семинском. Это же здорово, везде у нас друзья встречаются, – сообщает Евгений.

В эти же выходные в Швеции завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сильнейшая лыжница Алтайского края Яна Кирпиченко заняла 28-е место в масс-старте на 10 км, показав третий результат среди российских спортсменок.