Член комитета ветеранов Центрального района, почетный работник общего образования Нина Иванович отмечает 70-летие

Сегодня, 12 февраля, отмечает 70-летие член комитета ветеранов Центрального района, почетный работник общего образования Нина Иванович. Проработав в народном образовании без малого полвека и воспитав несколько поколений барнаульцев, Нина Степановна остается в строю, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

Природный дар

В начальных классах, оставшись после уроков, отличница Нина Бодагова «подтягивала» отстающих, помогала одноклассникам разобраться в пройденном материале. Слушая, как просто и точно девочка объясняет суть вопроса, учительница Лидия Платоновна изумлялась: «Прирожденный педагог, будешь учителем!».

Учиться в начальную школу № 14, открытую когда-то в Барнауле самим Василием Штильке, Нина пришла в 1957 году. Эта старенькая деревянная школа с уютной печкой и огромными окнами на пересечении улиц Челюскинцев и Анатолия была для нее храмом науки. А отличник народного просвещения Лидия Карташова оказалась тем человеком, который определил судьбу Нины. Интеллигентная, аккуратная, воспитывающая детей всем своим видом, она была строга к себе и другим, но при этом внимательна, добра, справедлива. Такой стала и ее ученица.

Позже, учась в Барнаульском педагогическом училище, девушка попала на практику к своей первой учительнице. «Если придется уйти на пенсию, могу смело оставить на Нину свой класс», – высоко оценила Лидия Платоновна подготовку молодого педагога.

Пути-дороги

После училища Нина Бодагова работала учителем начальных классов в Черемновской средней школе. Заочно училась в пединституте, выбрав как специальность историю, стойкий интерес к которой привила в школе № 13 Тамара Аверьяновна Уманская.

Переехав в Барнаул, молодой педагог преподавала историю, а также была секретарем комитета комсомола в школе № 40. Хороший коллектив. А как тут было не поддаться влиянию и обаянию народного учителя Руфины Серафимовны Овсиевской, которая щедро делилась методиками, своим примером учила – при любых обстоятельствах учитель должен быть готов к уроку на 100 процентов. «И я, помня это, ни на один урок не ходила без плана», – говорит Нина Степановна.

Ученики Бодаговой получали хорошие знания, поступали в престижные вузы.

А потом судьба забросила ее на Дальний Восток – в Находку. Работала учителем и завучем, вышла замуж за моряка Николая Ивановича, родился сын Дмитрий.

Неискаженная история

В 1983 году по семейным обстоятельствам переехали в Барнаул. Рядом с домом в школе № 48 нашлось место учителя начальных классов, и для сотен ребят с Горы Нина Иванович стала первой и любимой учительницей. Сегодня ее взрослые ученики с благодарностью вспоминают и ее уроки, и ее душевную чуткость, частенько заглядывают в гости.

А любовь к истории пригодилась при работе в школьном музее боевой славы 5-й гвардейской стрелковой дивизии, которым Нина Степановна руководила многие годы. Благодаря музею, который признавался лучшим в городе, школе присвоили имя Героя Советского Союза, генерала, почетного гражданина Барнаула Нестора Дмитриевича Козина. «Ребята должны знать неискаженную историю, донести ее могут ветераны», – уверена Иванович. И постоянные встречи с живыми участниками событий доказывают верность ее слов. Кстати, школьный музей и сегодня в числе лучших. Он насчитывает более 2 тысяч экспонатов: солдатские каски, остатки гильз и снарядов, котелки, саперная лопатка, личные вещи воинов, священная земля с мест сражений и т.п. Особая гордость — карта периода контрнаступления под Москвой, на которой сделаны пометки Маршалом Советского Союза Георгием Жуковым.

Получив знак «За вклад в развитие Барнаула», Нина Иванович задумалась: а что же она вложила в родной город? Вспомнились ученики разных лет — врачи, ученые, предприниматели, инженеры… При встрече они благодарят свою первую учительницу за мудрые уроки жизни, в которой они нашли себя и, став профессионалами, приносят пользу городу и людям. А значит, есть в их успехах и ее доля…

Как там у поэта: «Учениками славится Россия, учителя приносят славу ей»? Верно сказано.

Нина Иванович: «Я чувствую себя человеком счастливым, потому что всю свою жизнь я занималась любимым делом и получала огромное удовлетворение от общения с учениками, каждый из которых был для меня личностью».