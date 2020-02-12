Барнаульцам рассказали, как получить путевку на санаторно-курортное лечение за счет Фонда социального страхования РФ

В текущем году на предоставление санаторно-курортного лечения региональному отделению выделено 68 млн рублей, что на 3 млн рублей больше, чем в прошлом. Соответственно, и количество отдохнувших возрастет.

Кто может поправить здоровье за счет государства?

— Право на получение путевки имеют инвалиды войны, участники и военнослужащие времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и другие категории граждан, определенные статьями 6.1 и 6.7 закона № 178-ФЗ, – напомнила Елена Багмут, консультант отдела социальных программ краевого отделения Фонда социального страхования РФ. – Путевки предоставляются в порядке очередности, в связи с тем, что ни у одной из указанных категорий нет преимуществ.

При этом Елена Геннадьевна подчеркнула, что право на оздоровительные путевки имеют граждане, которые выбрали получение набора социальных услуг. Те, кто предпочел ежемесячную денежную выплату, претендовать на организацию санаторно-курортного лечения за счет Фонда не могут.

Как сообщила консультант, на сегодняшний день отделением Фонда уже проведено четыре аукциона по определению исполнителей оказания услуг. Вскоре будут заключены госконтракты на организацию санаторно-курортного лечения и проезда граждан к местам отдыха. Первые заезды планируются в марте текущего года.

— Сейчас мы обзваниваем граждан, чья очередь подошла, напоминаем, какие необходимо документы предоставить, чтобы воспользоваться правом на лечение, — подвела итоги Елена Багмут.

Гости встречи с интересом выслушали информацию, задали много уточняющих вопросов.

— Было очень интересно и полезно! Я себе записала много важной информации, – поделилась впечатлениями жительница Барнаула Светлана Павловна. – Думаю, эти знания мне обязательно пригодятся.

68 311,8 тыс. рублей выделено из федерального бюджета Алтайскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение для лиц льготных категорий в 2020 году. На эти средства планируется закупить 2600 путевок. В 2019 году отдохнуть в санатории за счет Фонда смогли 2270 жителей края, для которых с учетом сопровождающих лиц было выдано 2543 путевки.