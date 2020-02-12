8 и 9 февраля домашние матчи в СК «Победа» провели «АлтайБаскет» и «Университет»

Баскетболисты болельщиков порадовали, а волейболисты неожиданно потерпели два поражения.

А значит им нужна одна «Победа» – это про наши волейбольную и баскетбольную дружины. У обоих коллективов самый крупный барнаульский игровой зал является домашней ареной, а незапланированное непопадание «АлтайБаскета» в плей-офф напрямую способствовало тому, что обоим коллективам в выходные пришлось проводить домашние матчи. В итоге игры баскетболистов поставили непривычно рано, в 14.00, а время начала волейбольных матчей сдвинули на час – на 18.00.

«АлтайБаскет» дома принимал «Эльбрус» из Черкесска и особых сложностей не испытал. В первом матче еще в стартовой четверти барнаульцы набрали 27 очков, обозначив свои планы на рекорд. В дальнейшем преимущество хозяев только росло, а самой продуктивной стала третья четверть, в которой баскетболисты набрали аж 37 очков. В итоге «АлтайБаскет» победил – 113:69, впервые в сезоне набрав больше ста очков. В повторном матче наши в атаке были не столь резвы, но и соперник сыграл крайне нерезультативно – 84:45. Следующие матчи барнаульцы проведут в Ростове-на-Дону, где 15 и 16 февраля сыграют против местной команды «БАРС-РГЭУ».

А вот «Университет» достаточно неожиданно потерпел два поражения от «Локомотива-2» – 0:3, 1:3. Главный тренер команды Иван Воронков объяснил это трехнедельным перерывом в чемпионате, что привело к потере игровой практики. Теперь «Университет» дома можно будет увидеть с 27 февраля по 1 марта – в эти дни в Барнауле пройдет 7-й тур чемпионата высшей лиги «А». «Университет» сыграет с «Технологом-Белогорье» (Белгород) и «Академией-Казань».