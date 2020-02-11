Валерий Сюткин. То, что надо (12+)

Когда: 2 апреля.

Где: ДК Моторостроителей.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 800 — 3500 рублей.

Валерий Сюткин — живое воплощение рок-н-ролла, стиляга из Москвы, экс-вокалист группы «Браво», а ныне — фронтмен коллектива «Сюткин рок-н-ролл бэнд». С 1990 года Сюткин был лицом группы «Браво» — музыкантом, автором песен и одним из самых ярких ее вокалистов. Пока не ушел в 1995 году в свободное плаванье. В этом же году он собирает коллектив «Сюткин и Ко», с которым записывают 5 альбомов. В 2006 году выходит первая пластинка нового ансамбля «Сюткин рок-н-ролл бэнд». Лучшее вы услышите на барнаульском концерте.