В Барнауле прошло первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет

Сильнейшие спортсмены оспаривали тринадцать путевок на первенство страны. Соревнования были посвящены памяти почетного президента Федерации бокса Алтайского края Владимира Мудрика.

Почетным гостем турнира стал победитель Олимпиады-80 в Москве Шамиль Сабиров.

По итогам турнира на счету хозяев ринга три золотые медали, три серебряные и три бронзовые. Победителям первенства Сибири стали Денис Раков, Данил Белевитин и Евгений Трунов, они получили право выступить на первенства страны. В командном зачете сборная Алтайского края заняла третье место, пропустив вперед команды Кемеровской и Иркутской областей.