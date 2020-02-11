В Барнауле определили площадки для строительства двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов

До конца 2025 года в Барнауле появится три новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них планируется построить на ул. Сиреневой в квартале 2009. В субботу первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк провел выездное совещание на месте предполагаемого строительства.

В обсуждении вопроса приняли участие заместители главы администрации города Сергей Дёмин и Александр Артёмов, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов, глава Индустриального района Сергей Татьянин, представители Минспорта Алтайского края и общественности.

Участок на ул. Сиреневой в молодом квартале 2009 выбран не случайно. Здесь уже построены и заселены девять многоэтажек, возводятся еще четыре – в сумме в них будет проживать более семи тысяч человек. А всего в границах участка, ограниченного Павловским трактом и улицами Попова и Власихинской, около 30 тысяч жителей. При этом, как сообщил Сергей Дёмин, из соседнего квартала 2009а в прошлом году уже было несколько петиций с просьбой обеспечить район спортивными объектами. По оценке Вячеслава Франка, строительство ФОКа на этой площадке актуально и целесообразно.

Пустырь разделен на два участка общей площадью 2,8 га. Как рассказал Сергей Дёмин, их хотят объединить в один, необходимую площадь, около 1 га, выделить под ФОК, остальное благоустроить, превратив в зеленую парковую зону. Зимой здесь же можно обустраивать лыжню. Неподалеку есть неплохой стадион – в итоге получится небольшой спортивный кластер. В следующем году ул. Сиреневую продлят от ул. Взлётной до ул. Балтийской, а в перспективе и до ул. Власихинской, так что не будет проблем с подъездными путями и парковкой.

— Сейчас надо будет внести изменения в проект планировки, пройти через публичные слушания. Попрошу ускорить этот вопрос, – заявил Вячеслав Франк. – После того как проект будет привязан к планировке участка, еще раз выедем на место, оценим, как в дальнейшем можно будет благоустроить зеленую зону.

Основой нового ФОКа станет зал для игровых видов спорта площадью 42 х 24 м. Всего, как сообщил Александр Артёмов, до конца 2025 года в Барнауле в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено строительство трех спорткомплексов. ФОК на ул. Сиреневой и аналогичный игровой зал на территории спорткомплекса «Лабиринт» должны быть спроектированы в текущем году, строительство запланировано на 2021 и 2022 годы. Третий ФОК – зал для единоборств, который предполагалось построить на ул. А. Петрова в парке им. Ленина. Эта территория вызвала много споров, окончательное решение по вопросу еще не принято.

Вячеслав Франк: «Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно- оздоровительным комплексом. Тем более что у жителей есть запрос на строительство спортивного объекта для занятий физической культурой и спортом именно здесь».