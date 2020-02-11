«Укрощение строптивой» (16+)

Люченцио, сын богатого дворянина из Пизы, отчаянно влюблен в нежную и скромную красавицу Бьянку. Он готов немедленно отправиться с ней под венец. Но Баптиста, отец Бьянки и ее старшей сестры — строптивой и непокорной Катарины — объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей.

Спектакль – лауреат Второго Всероссийского молодежного театрального фестиваля им.В.С.Золотухина (Барнаул, 2016) в номинациях «За мастерство в молодой режиссуре», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская эпизодическая роль», «Лучшая работа художника-сценографа», лауреат премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества (2016).

Когда: 14 февраля.

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина.

Во сколько: 18.30.

Касса театра: 36-97-13.