Лекция о советских художниках 1970-х пройдет в библиотеке имени Шишкова

В библиотеке имени Шишкова продолжается цикл лекций «100 лет русского искусства». Очередная встреча состоится 12 февраля в 18.00.

Искусствовед Михаил Чурилов расскажет о событиях 1974 года в истории русского искусства. Прямые атаки на неофициальных художников со стороны КГБ и МВД, выход нонконформистов на пустырь с «первым осенним просмотром картин на открытом воздухе», бульдозеры на художественной выставке – все это можно будет узнать в подробностях и обсудить с лектором.

Вход свободный.