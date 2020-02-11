Доступный город: Барнаул становится все комфортнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Алтайском крае продолжается реализация государственной программы «Доступная среда». В ее рамках в этом году 26 объектов региона адаптируют для граждан с инвалидностью. На это выделено 36,5 млн рублей.

В нашем регионе программа «Доступная среда» реализуется уже шестой год. За это время адаптировано более 400 приоритетных объектов, обеспечена доступность услуг, предоставляемых в разных сферах деятельности людям с ОВЗ. Это медицинские, образовательные, социальные, культурные, спортивные учреждения, а также транспорт и пешеходная инфраструктура. За минувшие годы на эти меры затрачено в общей сложности более 3 млрд рублей из бюджета разных уровней. Более 80% средств направлено в Фонд социального страхования на предоставление нуждающимся гражданам оборудования для реабилитации. Остальные – 482 млн рублей – на переоборудование объектов.

В прошлом году наиболее доступными для инвалидов стали 25 учреждений, больше половины из которых образовательные, четверть – медицинские. Меньшую часть заняли организации культуры и социальной защиты. В частности, в Барнауле стали гораздо более комфортными для людей с особыми потребностями Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) и краевой драмтеатр. В последний в прошедшем году был приобретен мобильный лестничный подъемник. Теперь зрителям с инвалидностью стало гораздо проще посещать спектакли.

Этот год обещает быть не менее плодотворным. 26 объектов (из сферы образования 15, соцзащиты – 6, здравоохранения – 5) адаптируют для людей с ОВЗ, на что потратят 36,5 млн рублей. В краевой столице, к примеру, модернизация коснется городского Комплексного центра социального обслуживания и Управления социальной защиты населения по городу Барнаулу.

— Важно, что определяют, какие объекты получат финансирование, не просто так, – поясняют в Министерстве социальной защиты региона. – Мы ведем мониторинг потребностей каждого учреждения. А те, в свою очередь, руководствуясь собственным паспортом доступности, подают заявку на получение средств, чтобы в дальнейшем привести свое учреждение в соответствующее с планом работ состояние.

К слову, этот вклад – лишь малая часть из того, что делается в городе и крае в целом для граждан с инвалидностью. Также уделяется внимание инклюзивному образованию, улучшению архитектурной доступности зданий, приобретению спецоборудования и транспорта.

— Я очень много перемещаюсь по городу, и мною не остаются незамеченными изменения: Барнаул становится все доступнее для нас, – рассказывает основатель фитнес-студии My BodyTec Ирина Яковенко. Инвалидная коляска не мешает девушке быть хорошей мамой и женой, вести активный образ жизни. – Идеально не все, но сдвиги есть – это ощущаешь, когда сравниваешь город пятилетний давности и город сегодняшний. За это нельзя не сказать «Спасибо»!

182 729 граждан с инвалидностью, 10 779 из которых дети, проживают на территории Алтайского края.