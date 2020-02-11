Барнаульские школьники вернулись с зимней смены всероссийского образовательного проекта «Цифра в регионы»

«Цифра в регионы» – это образовательный проект для учащихся 8-11 классов, интересующихся информатикой и дискретной математикой. Отобранные по всей стране школьники приняли участие в десятидневной смене на базе отдыха в Московской области, где для них проводили уроки преподаватели, студенты и аспиранты Московского физико-технического института.

Из около двухсот участников проекта десять – барнаульцы. Это ученики лицеев № 129 и 124 и школы № 114. Причем, несмотря на общую тему образовательной смены, попасть на нее смогли не только ученики физмат-классов, но и гуманитарии. А это хороший показатель уровня барнаульских школ. Ведь отборочные задания направлялись непосредственно из МФТИ, одинаковые для всех регионов.

Организаторы заявляют одной из задач проекта подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. По факту ребята освоили несколько больше, чем им потребуется даже на профильных экзаменах: комбинаторику, инварианты, теорию вероятностей, теорию алгоритмов, машину Тьюринга.

— В программе было прописано 42 часа занятий, это по три урока в день, – рассказывает Михаил Галанин, девятиклассник лицея № 129. – Мы проходили более углубленно те правила, по которым решаются олимпиадные задания – необычные темы, не входящие в школьные программы. В отборочном тестировании были похожие задания. Чтобы ответить, надо либо читать дополнительную литературу, либо самому выводить какие-то формулы.

В барнаульской делегации – три девочки. «Да, мы в меньшинстве, но тоже набрали высокие баллы. Если продолжать хорошо учиться, то мы сможем поступить в престижный вуз на техническую специальность», говорят участницы смены.

Образовательный проект «Цифра в регионы» инициирован Фондом развития физтех-школ. В рамках подписанного с фондом соглашения, в Алтайском крае проект реализует Алтайский госуниверситет. Поэтому в апреле участников зимней смены ждет ректорский прием, где они смогут задать интересующие вопросы руководству АлтГУ.

— Для нас это был своего рода эксперимент – столь большой лагерь на внешней площадке. И первый блин не оказался комом, – поделился своими впечатлениями Егор Рыжков, руководитель проекта из Фонда развития физтех-школ. – Мальчики и девочки прошли программу обучения в полном объеме. Нагрузка была очень высокой. Школьники ежедневно выполняли и защищали домашние задания. Нам удалось создать удивительную атмосферу: квест, гитарные и танцевальные вечера, сценки и творческие представления, ролевые игры – мы вместе с ребятами продумали обширную культурно-познавательную программу. Проект подтвердил, что талантливый человек талантлив во всем.

Это не единственный интенсив, который проводит московский вуз в сотрудничестве с регионами: среди образовательных проектов есть даже олимпиады для первоклашек. А в конце февраля здесь стартует десятидневный интенсив для старших школьников по программированию.