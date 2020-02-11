Антон Шеломенцев об очистке городских улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и опасной наледи

Основная тема обращений барнаульцев на исходе экстремально снежной зимы – очистка городских улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и опасной наледи. Из двух десятков звонков, поступивших на прямую линию, в разных вариациях почти все касались именно этих злободневных для Барнаула вопросов.

Отвечает председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

— У нас снег с пешеходных переходов убрали на пересечении улиц Белинского и Дзержинского, все расчистили, это хорошо. Но вот пошла в поликлинику, от перехода до калитки на территорию поликлиники пройти невозможно. Тропинка вдоль забора завалена снегом, а парковка перед входом на территорию так заставлена машинами, что между ними не протиснешься. Пришлось идти по проезжей части, – жалуется жительница пос. Южный, пенсионерка Любовь Шевченко. – Подскажите, куда обратиться.

— Любовь Дмитриевна, никуда обращаться больше не нужно, ваш звонок на прямую линию и есть обращение. Поможем вам с расчисткой тротуаров и уборкой снега.

— Здравствуйте, меня зовут Максим Плотников. Проживаю по адресу Малый Прудской переулок, 37. У нас много фур проезжает, но улица прочищена так узко, что даже два легковых автомобиля разминуться не могут. От всех жителей просьба: помогите расширить проезжую часть до ул. Партизанской и от переулка Малого Прудского до ул. Челюскинцев.

— Максим Юрьевич, есть в плане эти улицы, но в первую очередь мы работаем на основных магистралях. Каждую неделю на официальном сайте городской администрации выставляем план на неделю: где, на каких улицах будет работать снегоуборочная техника. Ваши участки я знаю, там необходимо вывозить снег, сдвигать его уже некуда. Пока мы направим грейдер, чтобы вам расширили проезжую часть.

— Здравствуйте, звонит житель дома № 68а по ул. Молодёжной. У нас вдоль торца дома проходит асфальтовая дорожка. Сделали ее лет 30 назад, просто положив асфальт на землю. Она давно разрушилась. Куда только не обращались. За свой счет мы ее делать не в состоянии, да жители дома ей и не пользуются. Подавали заявку в городскую программу, но результатов никаких.

— Владимир Тимофеевич, это не городская, а придомовая территория и ее ремонт – дело собственников жилья. Если вы подавали заявку на включение вашего двора в программу «Комфортная городская среда», то председатель ТОС должен отслеживать судьбу этой заявки: почему ваш двор не вошел в программу, когда войдет.

Житель ул. Змеиногорский тракт, 60, представившийся Геннадием Петровичем, также пожаловался на нечищеный проезд к дому.

— У нас проезд к дому – это метров 70 – заметен, мусоровозы не могут забрать мусор, водители говорят: «Чистите». Час работы трактора стоит две тыс. рублей, и меньше чем на два часа работы никто не соглашается. У нас двадцать квартир, платить за каждую прочистку проезда по четыре тыс. рублей нам дорого. Пробовали выставить мусорные баки к дороге, но их украли. Как-то можно решить нашу проблему?

— Геннадий Петрович, городская дорожная служба очищает от снега только улицы. Въезды во дворы мы чистить не можем. Тем не менее оставьте ваш телефон, постараемся найти вам подрядчика, который прочистит ваш проезд по более приемлемой цене.

Жительница пос. Новосиликатный Светлана Закаурцева и работник детского сада № 210 Елена Владимировна пожаловались на затрудненный проезд к детскому учреждению.

— Антон Андреевич, дорога настолько заужена, что машина не может даже продукты подвезти. На санках хлеб от дороги до детсада возили.

— Елена Владимировна, обязательно решим вопрос по ул. Целинной, детскому саду мы поможем в первую очередь.

— Здравствуйте, меня зовут Павел Евгеньевич. У нас на ул. Змеиногорский тракт, в районе дома № 49, за забором сделали тротуар. Сейчас его периодически чистят, а рядом растут две большие яблони, и техника обламывает ветви. Нельзя сделать, чтобы специалисты обрезали мешающие уборке ветви? Жалко деревья.

— Павел Евгеньевич, спасибо вам за звонок, мы обязательно направим к вам специалистов, которые грамотно сделают обрезку яблонь.

738 тыс. кубометров снега вывезено нынешней зимой (по данным на 7 февраля). 364,1 тыс. кубометров снега вывезено с улиц города за весь зимний период 2018-2019 годов.