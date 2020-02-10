В школе № 37 начала работать дружина юных пожарных «Огоньки»

В ее составе – пятиклассники, которые стремятся рассказать своим сверстникам о том, как предупредить пожар и что делать, если он уже возник.

«С огнем шутки плохи», – убеждены юные пожарные. Своими силами мальчишки и девчонки из 5 «А» разучили тематические стихотворения, нарисовали на альбомных листочках предупреждающие и запрещающие знаки и отправились рассказывать о самом важном всем-всем-всем.

Выстроившись дружной шеренгой, в каждом классе юные пожарные снова и снова произносят простые истины, позволяющие избежать серьезных последствий в случае возникновения огненных проблем.

— Если вдруг начнется пожар, надо, чтобы все знали, что делать. Самое главное – сразу же позвонить по номеру 101, и приедут пожарные, – звонко сообщает Катя Патрахина.

Следующей выступает Соня Филатова. Она рассказывает:

— Важно постараться сразу же покинуть воспламененное помещение. Если пожар уже бушует, то нужно взять тряпку, намочить ее водой и приложить к носу. Так можно снизить вред опасного дыма. Многими своими вредными привычками и неосторожным поведением с огнем люди нередко создают опасные ситуации. К примеру, важно помнить, что курение до добра не доводит и может стать причиной пожара. Недаром существует запрещающий знак с перечеркнутой сигаретой.

У каждого выступающего есть немало советов, рекомендаций и пожеланий, призванных предупредить, рассказать и обезопасить своих сверстников.

— Ходим в классы к ребятам мы не зря, – делает общий вывод юная пожарная Алёна Розина. – Нас все слушают очень внимательно. Наши слова запоминают и обязательно будут им следовать. Ребята нам обещают, что никогда не будут нарушать правила поведения, а, наоборот, будут показывать пример младшим мальчишкам и девчонкам!