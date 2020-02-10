В Барнауле прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

На базе отдыха «Славное» (бывшая база «Стройгаз») прошла традиционная массовая гонка «Лыжня России». Она собрала около пяти тысяч участников и болельщиков.

Участники стартовали тремя группами в зависимости от возраста и уровня подготовки. Старшая группа собрала сильный состав участников – член юношеской сборной России Никита Денисов, известные спортсмены Александр Цюжет Наталья Кирпиченко, Елена Серохвостова, Марина Зятькова. У мужчин прогнозируемо победил Никита Денисов, у женщин – Марина Зятькова.

В младшей категории среди мальчиков победили Данил Бессуднов (Павловск) и Соня Дементьева (барнаульская спортшкола №6). В средней у парней первое место разделили Роман Дергунов и Максим Соколов (АУОР), у девушек Екатерина Копырина.

Среди спортивных семей в двухкилометровой гонке победу праздновала команда Щегловых (Александр, Алексей и Наталья).