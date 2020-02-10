Раньше, чем ходить: в чем секрет популярности раннего и грудничкового плавания

Сейчас в Барнауле услуги по обучению малышей плаванию предоставляют около 30 детских центров, загрузка которых близка к максимальной. Это неудивительно, ведь нынче каждый четвертый ребенок в возрасте до двух лет посещает такие занятия. Хотя еще лет десять назад среди родителей малышковое плавание не было так распространено.

Среди современных родителей прочно укрепилось мнение, что детей нужно развивать с самого рождения, и бассейны – отличная для того возможность. То ли это дань моде, то ли тренд на здоровый образ жизни, то ли желание заблаговременно подготовить малыша к Олимпиаде – разбирались мы вместе с детским центром «Родничок», где малышей учат азам плавания уже более трех лет.

Он – индивидуальность!

Бульк… Годовалый мальчишка с лестницы бассейна прыгает в воду. Сам. Без принуждения и тренерской команды. Проплывает один метр, беспорядочно барахтая ногами, и, смеясь, поднимается на поверхность благодаря тренеру Елене. В соседней чаше купается полуторагодовалый Костя, который, судя по скромному набору умений, только недавно познакомился с плаванием. Пока его 30-минутная тренировка больше похожа на ЛФК в воде, где тренер делает гимнастику для его ручек-ножек и лишь изредка окунает лицо в воду на пару секунд.

— Каждый ребенок индивидуален. Кто-то готов погрузиться в воду на втором занятии, для другого сложно и на десятом пойти на такой ответственный шаг. Ныряние – это как прыжок с парашютом: если один раз выполнил, следующие попытки уже не страшны. Мы практикуем мягкую адаптацию грудничков, благодаря чему они, привыкнув к большой воде, идут со временем на осознанное погружение, – рассуждает Юлия Хмелевская, тренер по грудничковому плаванию детского центра «Родничок». В это время Костя, скромно улыбаясь, уже совершает свои первые попытки грести руками.

Для пользы тела

Барнаульские бассейны принимают детишек с двух месяцев до восьми лет. И если раньше в основном приводили ребят детсадовского возраста, то сейчас это преимущественно груднички нескольких месяцев от роду. Директор бассейна «Родничок» Дарья Клюева делится своими наблюдениями о родителях, которые, начитавшись в Интернете статей о пользе раннего плавания, не испытывают стресса, наблюдая за своим малышом в бассейне. А вот сердобольные бабушки и дедушки иногда переживают, как это их любимого трехмесячного внука будут купать, нырять, да еще и делать упражнения на развитие мышечного корсета. Он же еще совсем маленький! Ему бы кабачком запеленутым лежать в кроватке, а его – в бассейн! Тренеры объясняют, что плавание в таком раннем возрасте физиологично и способствует физическому и психоэмоциональному развитию ребенка. По словам Дарьи Клюевой, популярность грудничкового плавания связана по большей части с желанием родителей укрепить иммунитет ребенка и оздоровить его. Но главным доказательством пользы дела для сочувствующих скептиков служит рельефная детская спинка с выраженными мышцами и умение проплывать под водой пусть и небольшие дистанции. Зато без тренерской поддержки.

— Я привела Есению в бассейн, когда ей исполнилось три месяца. Сейчас дочери два с половиной года и она переплывает 7-метровый бассейн на одном дыхании, – рассказывает Анна Чувилина. – Есения без труда задерживает дыхание под водой, держит равновесие на плоту и может сама себя спасти, выплыв на лестницу, если плот внезапно перевернулся. Раз в неделю у нее сплит-тренировка, на которой она плавает с другой девочкой – это пробуждает в обеих дух соперничества и заставляет показывать лучшее, что они умеют.

Цели и средства

Многие дети, начав посещать бассейн в двух-трехмесячном возрасте, действительно, через 7-8 месяцев уже плавают. Со стороны эти неказистые движения ногами больше похожи на ходьбу в воде, но спустя буквально пару занятий они обретают черты лягушачьей техники плавания. Поэтому, когда говорят, что малыши осваивают плавание раньше, чем ходьбу – вас не обманывают.

Персональные тренировки с детьми по плаванию – удовольствие не дешевое. Месяц занятий обходится в среднем в 4-5 тыс. рублей. Но есть другая сторона медали:

— Если рассматривать бассейн как бизнес-проект, то требуются колоссальные затраты на его содержание, – продолжает Дарья Клюева. – Мы только за электричество ежемесячно платим больше 100 тыс. рублей, плюс другие коммунальные услуги, еженедельное техническое обслуживание бассейнов. Это не тот бизнес, где из воздуха можно делать большие деньги. Для меня это еще и социальный проект, потому что мне нравится видеть счастливые лица детей.

Юлия Миллер, главный неонатолог Алтайского края: «Для ребенка, девять месяцев находящегося во внутриутробных водах, эта среда является хорошо знакомой. Во время плавания стимулируется кровообращение, дыхание, развивается костно-мышечная система. Особенно важны занятия в воде для малышей с патологиями нервной системы, для них это основной вид реабилитации. Мышечный тонус нельзя снять таблетками и уколами, может помочь только регулярная физическая нагрузка. Противопоказаниями для посещения бассейна в раннем возрасте являются только малый вес ребенка, заболевания кожи, тяжелые пороки сердца и дыхания».