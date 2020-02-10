Метелица улыбается: самбисты Алтайского края свои победы на турнире посвятили легендарному тренеру

Февраль 10 12:24 2020

В спорткомплексе училища олимпийского резерва прошел III Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера СССР и России Валерия Метелицы. В турнире приняли участие 169 борцов из 23 регионов Сибири. В четырех весовых категориях спортивного самбо из девяти первенствовали хозяева ковра.

Дело Валерия Метелицы продолжает жить и после его смерти.
Фото Ярослава Махначёва

Сила тренера

Своей популярностью в Алтайском крае самбо во многом обязано Валерию Метелице. Инженер по профессии и тренер по призванию, он всю свою жизнь посвятил популяризации этого вида спорта, воспитал немало учеников. Он бы, думаю, и сейчас тренировал, радовался успехам представителей алтайской школы самбо, писал книги, усаживал лебедей на путепроводе на проспекте Ленина, но в декабре 2015 года его жизнь внезапно оборвалась. Но Метелица все равно собирает друзей и учеников на турниры, только посвящены они его памяти, а сам Валерий Андреевич улыбается спортсменам с фотографии.

— Сила Валерия Андреевича как тренера была в том, что он ко всем одинаково относился, всех замечал, всем старался помочь, – говорит старший тренер сборной России по самбо Юрий Борисочкин. Юрий Фёдорович дружил с Метелицей с 1970-х годов, на мемориальный турнир он приезжает с первого года его проведения.

Задача выполнена

Турнир памяти Метелицы – мастерский, то есть победители получают право на присвоение звания мастера спорта. Но чтобы сохранить этот статус, организаторам пришлось потрудиться.

— К соревнованиям такого уровня изменились требования, теперь необходимо, чтобы присутствовал минимум 21 регион, – рассказывает заместитель главного судьи Сергей Трескин. – Было непросто, но мы это сделали и даже перевыполнили – у нас 23 региона, есть и Камчатка, и Подмосковье, и вся Сибирь.

Состав участников был серьезным. Да, здесь не было сильнейших спортсменов страны, они сейчас в составе сборной России готовятся к национальному чемпионату, но вторые-третьи номера в каждой весовой категории приехали, для них турнир стал отличной подготовкой к этому чемпионату, который стартует в конце февраля.

Мастер – это круто

Считается, что одна из проблем самбо в Алтайском крае – кадровые потери. В юношеском и молодежном возрасте чемпионы есть, но, вступая во взрослую жизнь, они уезжают в другой регион. Мастер спорта международного класса Владимир Жданов – обратный пример. Добившись успеха, он не только не планирует переезжать, но и старается делать все, чтобы другие оставались тут. С недавних пор Владимир – тренер по самбо Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. И на турнире памяти Метелицы он выходил на ковер вместе со своими учениками.

— Да, мои воспитанники тут выступают, в том числе и в моей весовой категории. Если жребий нас сведет – что ж, буду учить их на практике, – улыбается Владимир. – Если они меня победят, только порадуюсь, так и должно быть.

Один из воспитанников Владимира, представитель Барнаула Вячеслав Агапушкин, с тренером не боролся – весовые категории разные, но смог стать победителем в весовой категории свыше 100 кг. Если смотреть на счет, то своего соперника он победил уверенно – 7:0. Но как же непросто пришлось Славе на ковре. И болевой проводил – оппонент вывернулся, и испытание скоростью выдержал. Зато, еще не успев толком покинуть ковер, стал получать от друзей поздравления со званием мастера спорта.

— Быть мастером? Наверное, это круто, еще не понял, – улыбается Вячеслав.

Одним из самых зрелищных финалов стал поединок весовой категории 74 кг с участием Бесики Арвеладзе из Шипуново и Евгения Шишкина из Кемерова. То один в счете поведет, то другой, то соперник проводит красивый бросок, то Бесики зрелищно переводит оппонента в партер. Победил в итоге Арвеладзе.

А Глеб Шатилов из Прокопьевска, ставший первым победителем турнира, преподнес себе отличный подарок на день рождения – ему как раз сегодня исполнилось 18 лет. Самое интересное, что если бы соревнования проходили на день раньше – не видать бы ему звания мастера, по возрасту бы не подошел. А так все сложилось идеально.

— Вообще, золотая медаль, наверное, важнее, – говорит Глеб. – Мастерское звание можно где-то еще получить, а побеждать надо здесь и сейчас. Но, конечно, и повышением своего статуса доволен. В общем, день рождения удался.

Среди спортсменов Алтайского края золотые медали также завоевали Альберт Гапоян (Шипуново) и Владислав Иванов (Мамонтово).

Как рассказала вдова Валерия Метелицы Ирина Березюк, в ближайшее время выйдет книга тренера и спортсмена «Мысли напрокат». Она основана на дневниковых записях легендарного тренера, которые он вел с 20 лет – это его размышления, письма, стихи, газетные статьи. Ее оформлением занимался известный художник Игорь Азисов.
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