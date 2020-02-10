Для умных тусовок: в 131-й школе появилась своя коворкинг-зона

Февраль 10 13:01 2020

Мальчишки и девчонки из 131-й гимназии теперь знают, куда пойти всем классом после уроков. В актовом зале учебного заведения появилось особое креативное пространство, где можно весело и научно провести свободное время.

В новой многофункциональной зоне нет места скуке.
Фото Екатерины Доценко

Здесь есть все, что душе угодно: шахматы, шашки, настольные игры-бродилки, мольберт для рисования с карандашами, красками и кисточками.

— Теперь после уроков мы можем не торопиться домой, а еще немного побыть с классом вместе. Здесь, в коворкинг-зоне абсолютно не возникает ощущения, что ты находишься в школе. Посидеть можно за столиками или на удобных мягких креслах-мешках. Кому как захочется. Границы между школой и домом волшебным образом стираются, – рассказывает ученица 8 «А» Полина Зыгорева.

Все оборудование мобильно. В один миг в уникальном многофункциональном пространстве можно уменьшить игровую зону и развернуть поле для научной деятельности. Все необходимое для этого тоже имеется – стойки с розетками для ноутбуков и разъемами под интернет-кабель. Презентации и проекты демонстрируются на большом медиаэкране.

Коворкинг начал работать в конце января. В день торжественного открытия коворкинг-зоны старшеклассники своими силами устроили в школе праздник. Готовились к этому мероприятию тщательно.

— Мы разработали настоящее путешествие по творческим и интеллектуальным станциям. Основное действие происходило, конечно же, в нашем, ставшем многофункциональным и удобным, актовом зале, – делится впечатлениями Полина. – Я организовывала работу одного из творческих местечек. Приходя ко мне, ученики 5-х классов попадали на мастер-класс по изготовлению открытки-аппликации. Равнодушных, незаинтересованных и скучающих в этот день абсолютно не было. Творческая суета в нашем обновленном актовом зале понравилась всем участникам.

Фото Екатерины Доценко

Работа ребят не пропала даром. Изготовленные в ходе мастер-класса открытки вручили подшефным ветеранам-блокадникам.

Восьмиклассники особенно отметили, что коворкинг-зона им очень понравилась и ходить сюда они планируют дружно, всем классом.

— В четверг у нас в расписании нет точных наук. Это самый легкий день в неделе. Мы можем попросить классного руководителя взять ключи от актового зала и вместе пойти сюда. Здесь одновременно могут находиться сразу несколько классов. Кто-то будет играть в настольные игры, кто-то рисовать, кто-то сядет за ноутбук, – наметили перспективы ученики из 8 «А».

Планов на эту игровую и познавательную зону у гимназии много. Здесь не только будут заниматься по интересам школьники, но и есть возможность проводить всевозможные деловые игры, акции и реализовывать новые образовательные проекты.

Коворкинг – пространство, объединяющее людей для общения и творческого взаимодействия.
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