Боруновский пленэр: барнаульцы стали инициаторами масштабного межрегионального художественно-искусствоведческого проекта

Февраль 10 16:26 2020

В Арт-галерее Щетининых открылась выставка, приуроченная ко дню рождения Геннадия Борунова, в этом году ему исполнился бы 91 год. Экспозиция – один из первых плодов реализации проекта «Боруновская палитра»: Российская Академия художеств и горизонты реализма в искусстве».

Открытие выставки собрало много именитых художников Алтайского края.
Фото Андрея Чурилова

Геннадия Борунова, заслуженного художника России, павловчанина, нет с нами уже 12 лет, а его творчество по-прежнему вдохновляет мастеров кисти, зовет на места, запечатленные на его полотнах. В этом году во многом благодаря поддержке гранта Губернатора Алтайского края это желание приблизиться к мэтру, понять его душу обрело новую форму и вылилось в масштабный межрегиональный проект. Его частью стал осенний «Боруновский пленэр», когда на протяжении нескольких дней 11 алтайских художников писали этюды с ленточных боров и извилистой Касмалы, таких дорогих сердцу Геннадия Фёдоровича.

— Для художника пленэр – нормальная форма жизни, но мне очень приятно, что в системную работу входят пленэры, проводимые при поддержке краевых грантов. Среди всех них боруновский имеет особое значение, – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Как подчеркнула художница Ирина Щетинина, пленэровцы не собирались подражать мастеру.

— Хотели показать, что Борунов все еще среди нас, просто он опытнее и старше. Мы с ним единомышленники, поэтому сравнений не боимся, – улыбается Ирина. – Конечно, хотелось передать оригинальную подачу каждого автора, атмосферу тех мест, чтобы это камертоном отзывалось в душах людей. Дай бог, чтобы такие наши выезды не были эпизодическими, проходящими, а оставляли след в истории алтайского искусства. Мне кажется, мы стоим как раз в самом начале зарождения прекрасного духовного дела, которое со временем приобретет большой масштаб.

Всего с пленэра художники, часть из которых впервые побывали в этих местах, привезли по нескольку десятков этюдов каждый. Конечно, все в стенах галереи не поместились – только лучшая сотня. Притом работы успели красиво оформить, придать соответствующее звучание.

— Выставка – хороший финал «Боруновского пленэра». Улыбка Лентины Александровны, жены художника, которая сегодня присутствует на нашей встрече, означает, что мы на верном пути, – резюмирует искусствовед Михаил Шишин. – Мне нравится этот проект, я вижу положительную динамику, как он разрастается. Он уже вышел на хороший уровень, и теперь настало время совершить следующий шаг – сделать такие выезды постоянными. Известно много случаев, когда взаимодействие художников, совместно работающих на природе, приводило к серьезному явлению в искусстве. Вспомнить ту же Прислониху в Ульяновской области, где ныне есть музей-усадьба, принимающая огромное количество художников. Мне кажется, у нас есть все шансы.

Искусствовед считает, что этот проект позволит Алтайскому отделению Союза художников России выделиться на фоне других региональных отделений, располагающихся на территории Сибири и за ее пределами.

Анатолий Щетинин, художник: «Геннадий Борунов – один из самых известных алтайских мастеров. Его творчество занимает значимое место в сибирском искусстве. Оно очень близко многим современным художникам. Для меня, тогда еще начинающего художника, он был примером».

По-особенному значимой выставка стала для близких родственников Геннадия Фёдоровича. В его адрес было произнесено столько теплых слов, столько признаний, что женщины – жена, сноха и внучка – едва сдерживали эмоции.

— Какая здесь теплая атмосфера, – делится сноха Элена. – Когда шла сюда, очень переживала, волновалась – не знала, что увижу. Теперь понимаю, что зря – тут все замечательно. Сегодня все, глядя на картины, произносят это слово. А я всматриваюсь и поражаюсь: обратите внимание, какой там гуляет ветер! Как только художники смогли его поймать, запечатлеть.

Кстати, выставка – только часть того, что было сделано в рамках межрегионального художественно-искусствоведческого проекта «Боруновская палитра»: Российская Академия художеств и горизонты реализма в искусстве». Вместе с картинами на открытии презентовали два полиграфических издания: альбом-каталог «Боруновский пленэр», выпущенный в конце прошлого года по итогам творческой поездки в Павловск, и Сборник искусствоведческих статей конференции в ГХМАК. Вторая книга стала итогом встречи в Барнауле местных, а также томских, омских, красноярских, иркутских искусствоведов и культурологов с громкими именами. Среди них – Алла Гуменюк, Лилия Овчинникова, Ираида Федчина.

Экспозиция представлена пленэрной живописью и натурными портретами, созданными в графике в сентябре 2019 года. Наряду с этими работами здесь можно увидеть и произведения Геннадия Борунова из коллекции Щетининых. Выставка открыта для барнаульцев до конца марта.  
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