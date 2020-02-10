Барнаульские мальчишки и девчонки отправились в Москву, чтобы блеснуть научными знаниями

В эти дни на базе Российского химико-технологического университета проходит Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева. В нем традиционно принимают участие школьники Барнаула. В канун поездки в Алтайском госуниверситете состоялась предварительная защита исследовательских работ юных ученых.

На площадке географического факультета АлтГУ собрались участники краевой программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая». Немного взволнованные мальчишки и девчонки держат в руках тексты с презентациями своих научных изысканий. Сегодня у школьников своего рода репетиция, предварительная защита проектов. Через несколько минут каждому из них предстоит держать ответ перед учеными – преподавателями вузов региона.

— Немного волнуюсь, – призналась ученица педагогического лицея Елизавета Худенко. И добавила: – Это и хорошо, ведь адреналин придает дополнительные силы и азарт на выступлении. Расскажу сегодня о диалоге культур в стихотворениях известных поэтов. К примеру, я исследовала творчество Игоря Северянина и сделала вывод, что, находясь в эмиграции, он воспринимал прошедшее как лучшее время, понимая, что подобного в его жизни уже не будет.

Ангелина Шевелёва из 74-й гимназии уже второй год занимается изучением народных заговоров. Девушка рассказывает:

— Заговорные тексты такие интересные и самобытные. Их я впервые услышала от моей бабушки Зои Ивановны. Она коренная жительница села Ельцовка. Стало интересно рассмотреть заговорные тексты и их структурную организацию с точки зрения науки лингвистики. Удалось собрать 26 заговоров. Они делятся на лечебные, промыслово-хозяйственные и любовные. Эти тексты оригинально построены, наполнены средствами выразительности. В заговорах встречаются эпитеты, метафоры, оксюмороны, тропы. Активно используются глаголы. Происходит обращение к стихиям – земле, огню, воздуху. Мне захотелось сохранить эти тексты, ведь передаются они лишь устно, а их носители год от года от нас уходят. Жалко потерять такое культурное наследие.

Ученица 11-го класса 128-й школы Валерия Юдакова однажды, гуляя по любимому городу, задумалась об истории общественного транспорта Барнаула.

— Сегодня, когда мне предстоит куда-то добраться, я чаще всего использую автобус, троллейбус или трамвай. А на чем люди ездили век назад, что стало первым пассажирским транспортом в Барнауле? Эти вопросы побудили меня к исследованию. В своей работе я проследила этапы становления и развития разных видов транспорта в нашем городе в конце XIX – во второй половине XX века. Это позволило мне сделать вывод о том, что транспорт сыграл существенную роль в становлении сегодняшнего индустриально-промышленного Барнаула, – рассказывает девушка.

Также школьники региона в своих работах исследовали качество молочного шоколада, влияние химических и биологических методов борьбы с колорадским жуком на рост картофеля, антропотопонимы Алтайского края и коснулись многих других тем.

Член экспертного жюри кандидат биологических наук Ларина Швецова отметила, что участие в проектной работе – тренд современных школьников.

— Любой проект может стать отправной точкой для научно-исследовательских работ, статус которых гораздо выше. Этим, определенно, стоит заниматься школьникам и их педагогам. Те вопросы, которые мы здесь сегодня задаем, возможно, будут заданы экспертами в Москве. Это позволяет психологически подготовить школьников к тому стрессу, который в любом случае они испытают. Надеюсь, что в Москве волнение у ребят будет минимальным, они отлично выступят и вернутся в Алтайский край с наградами.

Открыт прием научно-исследовательских работ на рецензирование для участия в краевой итоговой научно-практической конференции «Будущее Алтая», которая состоится в начале мая 2020 года. К участию приглашаются школьники и молодежь в возрасте от 10 до 20 лет. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте http://akzitr.ru/. По всем возникшим вопросам можно обращаться в рабочее время по телефону 31-81-23.