Барнаульские мальчишки и девчонки отправились в Москву, чтобы блеснуть научными знаниями

В эти дни на базе Российского химико-технологического университета проходит Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева. В нем традиционно принимают участие школьники Барнаула. В канун поездки в Алтайском госуниверситете состоялась предварительная защита исследовательских работ юных ученых.
Валерия Юдакова рассказывает об этапах развития барнаульского транспорта ведущим ученым региона.Фото Екатерины Доценко
На площадке географического факультета АлтГУ собрались участники краевой программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая». Немного взволнованные мальчишки и девчонки держат в руках тексты с презентациями своих научных изысканий. Сегодня у школьников своего рода репетиция, предварительная защита проектов. Через несколько минут каждому из них предстоит держать ответ перед учеными – преподавателями вузов региона.
— Немного волнуюсь, – призналась ученица педагогического лицея Елизавета Худенко. И добавила: – Это и хорошо, ведь адреналин придает дополнительные силы и азарт на выступлении. Расскажу сегодня о диалоге культур в стихотворениях известных поэтов. К примеру, я исследовала творчество Игоря Северянина и сделала вывод, что, находясь в эмиграции, он воспринимал прошедшее как лучшее время, понимая, что подобного в его жизни уже не будет.
Ангелина Шевелёва из 74-й гимназии уже второй год занимается изучением народных заговоров. Девушка рассказывает:
— Заговорные тексты такие интересные и самобытные. Их я впервые услышала от моей бабушки Зои Ивановны. Она коренная жительница села Ельцовка. Стало интересно рассмотреть заговорные тексты и их структурную организацию с точки зрения науки лингвистики. Удалось собрать 26 заговоров. Они делятся на лечебные, промыслово-хозяйственные и любовные. Эти тексты оригинально построены, наполнены средствами выразительности. В заговорах встречаются эпитеты, метафоры, оксюмороны, тропы. Активно используются глаголы. Происходит обращение к стихиям – земле, огню, воздуху. Мне захотелось сохранить эти тексты, ведь передаются они лишь устно, а их носители год от года от нас уходят. Жалко потерять такое культурное наследие.
Ученица 11-го класса 128-й школы Валерия Юдакова однажды, гуляя по любимому городу, задумалась об истории общественного транспорта Барнаула.
— Сегодня, когда мне предстоит куда-то добраться, я чаще всего использую автобус, троллейбус или трамвай. А на чем люди ездили век назад, что стало первым пассажирским транспортом в Барнауле? Эти вопросы побудили меня к исследованию. В своей работе я проследила этапы становления и развития разных видов транспорта в нашем городе в конце XIX – во второй половине XX века. Это позволило мне сделать вывод о том, что транспорт сыграл существенную роль в становлении сегодняшнего индустриально-промышленного Барнаула, – рассказывает девушка.
Также школьники региона в своих работах исследовали качество молочного шоколада, влияние химических и биологических методов борьбы с колорадским жуком на рост картофеля, антропотопонимы Алтайского края и коснулись многих других тем.
Член экспертного жюри кандидат биологических наук Ларина Швецова отметила, что участие в проектной работе – тренд современных школьников.
— Любой проект может стать отправной точкой для научно-исследовательских работ, статус которых гораздо выше. Этим, определенно, стоит заниматься школьникам и их педагогам. Те вопросы, которые мы здесь сегодня задаем, возможно, будут заданы экспертами в Москве. Это позволяет психологически подготовить школьников к тому стрессу, который в любом случае они испытают. Надеюсь, что в Москве волнение у ребят будет минимальным, они отлично выступят и вернутся в Алтайский край с наградами.
Открыт прием научно-исследовательских работ на рецензирование для участия в краевой итоговой научно-практической конференции «Будущее Алтая», которая состоится в начале мая 2020 года. К участию приглашаются школьники и молодежь в возрасте от 10 до 20 лет. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте http://akzitr.ru/. По всем возникшим вопросам можно обращаться в рабочее время по телефону 31-81-23.