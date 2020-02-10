Барнаульская школьница нарисовала блокадный Ленинград и победила в международном конкурсе

Девятиклассница барнаульской гимназии № 60 Анна Рубашкина стала победительницей международного конкурса детского творчества, посвященного 75-летию Великой Победы. Девушка любит рисовать Барнаул, видит себя в будущем профессиональным художником.

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Совсем недавно Аня нарисовала блокадный Ленинград и стала победительницей Международного конкурса детского творчества, посвященного 75-летию Великой Победы. Свою картину девушка посвятила детям блокадного Ленинграда.

— Темой блокады я заинтересовалась после поездки в Санкт-Петербург. Вместе с мамой читала потом детские дневники, а на своем рисунке изобразила девочку, в мороз везущую воду из проруби на Неве, – рассказывает Аня.

Жизнь детей блокадного Ленинграда оставила неизгладимые впечатления в душе школьницы.

— В осажденном городе дети рубили дрова, разносили письма, отстаивали очереди за хлебом. Это был непосильный труд, они жили на 125 граммов хлеба в день, а делали работу всю, как взрослые, при этом им нужно было расти, учиться. Эти мальчишки и девчонки отстояли город вместе со взрослыми.

Прежде чем браться за масштабный рисунок, юная художница подготовила целую серию эскизов, в каждом из которых оттачивала фигурку девочки, выражение ее лица. Прорабатывала детали. Из трех тысяч работ присланных на состязание, картина девочки признана одной из лучших.

Любимый Барнаул

В рисунках Ани можно с легкостью найти знакомые барнаульские места.

— У нашего города особая атмосфера. Он красивый, уютный. В наиболее интересной старой части Барнаула встречаются потрясающие старинные дома. Очень красив дом купца Шадрина, известный как ресторан «Русский чай», с его сложными кружевными наличниками, резным балконом очень тонкой работы, – отмечает школьница.

В ее рисунках запечатлено историческое здание бывшей ратуши, где сегодня располагается музей «Город», много уличных пейзажей, набережная величавой реки Оби. Барнаул и барнаульцы станут также темой дипломной работы девочки.

— Хочу показать наш город и его жителей на одной из улочек. На картине, скорее всего, будет зимний пейзаж. На мой взгляд, снежные работы получаются более атмосферными, а Барнаул – уютным и таинственным.

Талантов у Анны Рубашкиной не счесть: она прекрасно играет на фортепиано, ее рисунки с завидной регулярностью занимают всевозможные места на российских и международных конкурсах. Да и в обычной школе она – круглая отличница.

До прошлого года Аня одновременно посещала три школы: обычную, музыкальную и художественную. И при этом везде училась на одни пятерки.

— В художественную школу я поступила после того, как уже несколько лет училась игре на пианино. Помню, как пришлось некоторое время убеждать маму, что мне действительно необходимо заняться рисованием и что времени у меня точно на все хватит, – с улыбкой вспоминает Анна Рубашкина.

Сегодня картины Ани побеждают на многочисленных конкурсах, а много лет назад первые штрихи давались школьнице непросто. Она вспоминает:

— Мои рисунки были гораздо хуже, чем у одноклассников. Говорю это вполне объективно, просматривая свое художественное творчество за первый-второй классы. Но было желание, и появился результат.

Выбрать дело по душе

В этом учебном году Аня заканчивает девятый класс общеобразовательной школы и выпускается из художественной. В будущем девочка мечтает профессионально рисовать.

— Сейчас размышляю, как мне лучше поступить: пойти после девятого класса в Новоалтайское художественное училище или окончить школу и сдавать экзамены в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. Предполагаю, что картины буду писать для души, а работать дизайнером или книжным иллюстратором.

Своим сверстникам, которые еще не определились с жизненным выбором, Аня советует:

— Если пока не просматривается будущее, то, определенно, не стоит расстраиваться. Можно попробовать позаниматься в разных кружках и объединениях различных центров, ведь пока не попробуешь, не сможешь объективно оценить, подходит это тебе или нет. Второй вариант – воспользоваться советами ребят, которые уже занимаются каким-то интересным делом. Поинтересоваться, как проходят занятия, что нравится, а что вызывает сложности. Так проще будет определить, что тебе действительно подходит. И выбрать дело по душе!

Анна Рубашкина: «Я живу в красивом городе, который мне по-настоящему дорог, – в Барнауле. Люблю путешествовать, испытывать новые эмоции, видеть то, что никогда раньше не видела, но, кроме того, я хочу делиться всем этим с людьми».