Здесь действуют сообща: в развитии Новосиликатного большую роль играют жители

Микрорайон Новосиликатный с развитой инфраструктурой и населением более 15 тыс. человек считается частью Барнаула, входящей в состав Индустриального района.

Особенность этой территории, как и подобных небольших поселений, в том, что жители здесь очень сплочены. Об этом свидетельствует тот факт, что охват населения системой территориального общественного самоуправления (в микрорайоне действует четыре органа ТОС) составляет 97%. В 2019 году в ТОС «Новосиликатный» успешно реализован грант по установке Доски почета на сумму 179 тыс. рублей, на которой размещены жители микрорайона, внесшие вклад в его развитие.

С каждым годом Новосиликатный становится уютнее. В 2019 году микрорайон освободился от старых аварийных деревьев, проведены работы по посадке рябин на красной линии. При участии общественности были оформлены клумбы на дворовых территориях, выполнены работы по ремонту и покраске детских площадок, установлены новые малые архитектурные формы. Построены новые детские площадки по адресам: ул. Весенняя, 12, Новосибирская, 34.

Развитие инфраструктуры

Большие изменения ожидаются в микрорайоне в связи с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта начата реконструкция дороги по ул. Попова с расширением проезжей части ул. Трактовой.

Выполнен капитальный ремонт дорог по улицам Нахимова, Целинной с нанесением дорожной разметки, установкой дорожных знаков и уличного освещения. Силами жителей отсыпаны дороги по проезду 6-му Инициативному, улицам Ореховой, Куета. Предприятием «Барнаульская тепломагистральная компания» выполнена перекладка тепловой сети по улицам Трактовой, Дальней, проезду Южному с проведением работ по благоустройству. Общая сумма составила 385 млн рублей. В 2019 году здесь был осуществлен капитальный ремонт трех многоквартирных домов на сумму 16,5 млн рублей: ремонт инженерного оборудования домов на ул. Куета, 27а и ул. Суворова, 2, ремонт фундамента на ул. Благовещенской, 12.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» проведен капитальный ремонт детского отделения поликлиники № 12 с организацией работы «открытой регистратуры». Приобретено современное медицинское оборудование на сумму более 8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Отремонтирована и введена в эксплуатацию женская консультация в здании по адресу: ул. Весенняя, 1в.

Образовательная среда

Сегодня на территории микрорайона расположено две школы, в которых обучаются 2397 детей. В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2020 годы» на материально техническое развитие школами микрорайона освоено 3,5 млн рублей бюджетных средств. Своими достижениями могут похвастаться и сотрудники системы образования. Так, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 50 Елена Абломская была награждена дипломом Всероссийского конкурса «Лучший руководитель Российской Федерации». В 2019 году отметила свое 30-летие школа № 118. В ознаменование этого события выпускниками 11 класса на территории школы высажен сквер из 30 кедров и сосен. Идет процесс обновления и в учреждениях детского дошкольного образования (сегодня в трех детских садах Новосиликатного воспитываются 1193 ребенка). В 2019 году на улучшение их материально-технической базы было затрачено около 5 млн рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы «Доступная среда» в детском саду № 210 осуществлен капитальный ремонт группы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Хорошо развита в Новосиликатном и система дополнительного образования. Достаточно сказать, что в ней задействованы около 70% школьников. В этой сфере есть и свои достижения. К примеру, на территории предприятия «Алтайтара» стали традиционными междугородние соревнования по скийорингу «Весенняя капель», которые ежегодно организует мотоклуб «Барс». А футбольная команда микрорайона под руководством Нугзара Самедова в прошлом году заняла 2 место в международном фестивале по футболу в Анапе. В здании филиала детской школы искусств № 6 созданы все условия для комфортного обучения ребят – в 2019 году здесь был проведен ремонт системы отопления.

— В 2019 году наша школа приняла активное участие в мероприятиях, посвященных Году театра, а также отметила 15-летие творческой деятельности народного коллектива Алтайского края, ансамбля «Русский квинтет». Этот коллектив является гордостью ДШИ, как и все наши воспитанники, на счету которых 40 международных, 87 всероссийских и 67 региональных побед, – говорит Олег Фурманов, директор ДШИ № 6.

Галина Цуканова, начальник Новосиликатного территориального управления: «В Новосиликатном сегодня есть потенциал, чтобы сделать территорию еще красивее и привлекательнее. В том, что микрорайон становится комфортнее для проживания большая заслуга советов многоквартирных домов, уличных комитетов и его активных жителей. Наша задача продолжить поддержку гражданской активности населения, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении микрорайоном, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни».

Общественные организации, действующие на территории Новосиликатного, всегда выступали партнерами органов местного самоуправления. Совет ветеранов труда микрорайона, который объединяет более 4 тыс. пенсионеров, долгие годы возглавляет Тамара Макарочкина.