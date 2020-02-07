В библиотеках Барнаула пройдут презентации книг в рамках фестиваля «Издано на Алтае»

Ежегодно в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова проходит фестиваль книги «Издано на Алтае» (16+). В 2020 году одной из площадок фестиваля стали библиотеки Централизованной библиотечной системы Барнаула.

На базе шести муниципальных библиотек состоятся презентации книг Юлии Нифонтовой, Константина Сомова, Владимира Левченко, Анны Никольской, Галины Швец-Некрасовой.