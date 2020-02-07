В библиотеках Барнаула пройдут презентации книг в рамках фестиваля «Издано на Алтае»

Ежегодно в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова проходит фестиваль книги «Издано на Алтае» (16+). В 2020 году одной из площадок фестиваля стали библиотеки Централизованной библиотечной системы Барнаула.
300 алтайских изданий представлено в 2019 году в рамках выставки «Издано на Алтае» наряду с изданиями из других регионов.Фото Натальи Катренко
На базе шести муниципальных библиотек состоятся презентации книг Юлии Нифонтовой, Константина Сомова, Владимира Левченко, Анны Никольской, Галины Швец-Некрасовой.
в 15.00
«К своим»
им В.М. Башунова
Библиотека–филиал №36
ул. Чернышевского, 55
36-92-51
ул. Профинтерна, 35
61-26-38
в 12.00
«Крест милосердия»
пр. Ленина, 165
77-68-10
в 13.00
«Снимаю свитер»
ул. Г. Исакова, 170
40-05-20
в 10.00
«Мама потерялась»
ул. Новосибирская, 1а
31-35-67
в 16.00
«12 страшных историй»
ул. Кавалерийская, 13
51-58-58