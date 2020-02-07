В библиотеках Барнаула пройдут презентации книг в рамках фестиваля «Издано на Алтае»

Февраль 07 15:01 2020

Ежегодно в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова проходит фестиваль книги «Издано на Алтае» (16+). В 2020 году одной из площадок фестиваля стали библиотеки Централизованной библиотечной системы Барнаула.

300 алтайских изданий представлено в 2019 году в рамках выставки «Издано на Алтае» наряду с изданиями из других регионов.
Фото Натальи Катренко

На базе шести муниципальных библиотек состоятся презентации книг Юлии Нифонтовой, Константина Сомова, Владимира Левченко, Анны Никольской, Галины Швец-Некрасовой.

Дата Мероприятие Место проведения
14 февраля

в 15.00

 Презентация книги К. Сомова

«К своим»

 Мемориальная библиотека

им В.М. Башунова

Библиотека–филиал №36

ул. Чернышевского, 55

36-92-51
19 февраля

в 15.00

 Презентация книги «Алтай – царское имение (Алтай серебряный)» Центральная городская библиотека им Н.М. Ядринцева

ул. Профинтерна, 35

61-26-38
27 февраля

в 12.00

 Презентация книги В. Левченко

«Крест милосердия»

 Библиотека–филиал №20

пр. Ленина, 165

77-68-10
12 марта

в 13.00

 Презентация книги А. Никольской

«Снимаю свитер»

 Центральная детская библиотека им К.И. Чуковского

ул. Г. Исакова, 170

40-05-20
24 марта

в 10.00

 Творческая встреча Г.Я. Швец-Некрасовой Центральная детская библиотека им К.И. Чуковского

ул. Г. Исакова, 170

40-05-20
25 марта

в 12.00

 Презентация книги Г. Швец–Некрасовой

«Мама потерялась»

 Библиотека–филиал №14

ул. Новосибирская, 1а

31-35-67
26 марта

в 16.00

 Презентация книги Ю. Нифонтовой

«12 страшных историй»

 Библиотека–филиал №3

ул. Кавалерийская, 13

51-58-58

 

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